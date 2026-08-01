Yapımı devam eden 51 bin seyirci kapasiteli Yeni Ankara Stadı'nda koltuk montajı başladı. Kırmızı ve beyaz koltuklarla tribünlerde "Türkiye" yazısı oluşturulurken, başkentin yeni spor mabedinde çalışmalar son aşamaya ulaştı.

Başkent Ankara'da yapımı tüm hızıyla süren Yeni Ankara Stadı'nda çalışmaların son aşamasına geçildi. Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedeflenen 51 bin seyirci kapasiteli statta koltuk montajına başlanırken, tribünlerde kırmızı ve beyaz koltuklarla oluşturulan "Türkiye" yazısı dikkat çekti.

Yeni Ankara Stadı

51 BİN KİŞİLİK MODERN SPOR TESİSİ

ASL Yıldızlar Ortak Girişimi Ankara Stadyumu Proje Müdürü Cem Saraçlar'ın verdiği bilgiye göre, koltuk montajı planlanan takvim doğrultusunda sürüyor.

51 bin seyirci kapasitesine sahip olacak Yeni Ankara Stadı'nın, uluslararası standartlarda inşa edilerek Türkiye'nin en modern spor tesislerinden biri olması hedefleniyor. Tamamlandığında başkentin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması beklenen stat, modern mimarisi ve yüksek kapasitesiyle öne çıkacak.

İnşaat sürecinde önemli ilerleme kaydedilen Yeni Ankara Stadı'nda yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, iç donatı ve son montaj işlemleri devam ediyor.

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