Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi temmuzun tamamlanmasına bir işlem günü kalırken aylık bazda %-5,87’lik kayıp yaşadı. Orta Doğu’daki risklerin yeniden canlanması, petrol fiyatlarının yükselmesi ve TCMB’nin sıkı para politikasını sürdürmesi endeksi baskılarken, BİST 100 kapsamındaki 2 hissede değer kaybının %-50’ye ulaştığı görüldü. Analistler, endekste 200 günlük ortalamanın yakınlaştığı 12.950’yi kritik destek olarak gösteriyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin artış gösterdiği temmuz ayını düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.

Haziranı 14.121 puandan bitiren endeks, 30 Temmuz işlemlerinde 13.292 puandan kapanış yaptı. Böylece temmuzun son işlem günü öncesinde borsada aylık kayıp %-5,87 olarak gerçekleşti.

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PETROLDE SERT YÜKSELİŞ

ABD ve İran arasındaki çatışmalar temmuzda petrol fiyatında %17’lik artışa sebep oldu. Brent petrolün varil fiyatı bu ay 73 dolardan 87 dolara yönelirken enerji maliyetlerindeki bu artış, enflasyonist baskıları ve cari açık kaygılarını canlı tutarak yatırımcıların temkinli kalmasını sağladı.

FED’DEN KRİTİK MESAJ

ABD Merkez Bankasından “gerekirse faiz artışına gidilebileceği” yönünde gelen son mesajlar Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde risk iştahını frenledi. Temmuzda ABD ve Asya endekslerinde teknoloji hisselerinde yaşanan sert hareketler de borsalar üzerinde etkili oldu.

SIKI POLİTİKA ETKİSİ

Merkez Bankası’nın politika faizini %37 ve fonlama oranını %40’ta sabit tuttuğu temmuz toplantısının ardından sıkı para politikasının sürmesinin de BİST 100 üzerindeki baskıda rol oynadığı ifade ediliyor. Analistler, “Mevduat ve para piyasası fonlarının borsa karşısındaki getiri cazibesi, risk almak istemeyen yatırımcıyı bu enstrümanlara yönlendirdi. Faiz ortamı BİST şirketlerinin kârlılıklarını da baskılıyor” tespitinde bulunuyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

30 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasında BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok düşen 10 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Değişim Yüzdesi DSTKF 1.798,00 TL -50,37% SKBNK 7,74 TL -50,23% YKBNK 31,00 TL -22,77% OBAMS 4,74 TL -21,26% BERA 12,66 TL -20,58% AKBNK 61,60 TL -20,00% OTKAR 304,00 TL -19,10% BTCIM 4,87 TL -18,97% ISCTR 12,03 TL -18,77% TTKOM 50,70 TL -17,43%

BORSADA BEKLENTİLER

Son düşüşle birlikte 22 Mayıs tarihinden bu yana en düşük seviyelere gerileyen BİST 100 endeksi için 200 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 12.950 seviyesi kritik destek olarak gösteriliyor. Yukarıda ise ilk direnç bölgesi olarak 13.600-14.200 bandına dikkat çekiliyor.