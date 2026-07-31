BES havuzundaki büyüme son aylarda 2,5 trilyon TL civarında durdu. Yatırımcıların zarardan yakındığını belirten BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, “5 yılı doldurmadan çıkanlar yüksek giriş aidatı ve diğer kesintilerle karşılaşılıyor” diyerek; zirvedeki yatırım araçlarını almak, bütün birikimi tek varlığa yatırmak, yaş faktörünü dikkate almamak ve portföyde şartlara göre değişikliğe gitmemek gibi hatalara dikkat çekti.

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre Bireysel Emeklilik Sisteminde 29 Temmuz 2026 itibarıyla toplam fon büyüklüğü 2,42 trilyon TL olarak gerçekleşti. Sistemdeki katılımcı sayısı ise 7,8 milyonu otomatik katılımla gelenler olmak üzere 18,12 milyon kişiye ulaştı. Bu arada son verilere göre havuzdaki paranın %37,15’i kıymetli madenlerde, %16,22’si hisse senetlerinde ve %13,23’ü iç borçlanma araçlarında değerlendiriliyor.

ALTIN ETKİLİ OLDU

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, BES havuzunun son bir yıllık dönemdeki gelişimine bakıldığında portföy büyümesinin Ocak 2026'ya kadar devam ettiğini belirterek, bu aydan itibaren altın fiyatlarındaki düşüş trendi ile birlikte 2,5 trilyon TL civarında yatayda kalan bir BES havuzunun gözlemlendiğini aktardı.

Son bir yılda sisteme yaklaşık 200 milyar TL net para girişine rağmen bu yatay seyrin devam ettiğini belirten Aktaş, “Sistemde altın yatırımlarının ağırlığı %37 civarında. Altındaki muhtemel toparlanmalar 2,5 trilyon TL’de sıkışan BES havuzunun büyüme ivmesini artıracaktır” tespitinde bulundu.

BES’te en çok yapılan 5 hata! Uzman isimden ‘5 yıl’ uyarısı

EN ÇOK YAPILAN 5 HATA

Son dönemde BES’teki katılımcıların sürekli zarar etmekten yakındığını da ifade eden Aktaş, en sık yapılan 5 hatayı şöyle açıkladı:

1- BES’teki birçok katılımcı, kuralları, emeklilik şartlarını (10 yıl sistemde kalma ve 56 yaş) ve çıkış aşamasındaki kesintileri araştırmadan sisteme girmektedir

2- En yaygın hatalardan biri, sisteme girişte seçilen fonların yıllarca değiştirilmemesi… Katılımcıların yaklaşık %80'i başlangıç fonlarında kalıyor. Bu da getirinin düşmesinde etkili olabiliyor.

3- Yaş faktörünün dikkate alınması gerekiyor. Özellikle genç katılımcıların "kaybettirmeyen" ama “getirisi düşük” fonları seçmesi, uzun vadede enflasyon karşısında paranın değer kaybetmesine yol açabiliyor.

4- Fiyatları zirve seviyelere ulaşmış yatırım araçlarına girmek ve bütün birikimi tek bir varlığa yatırmak da büyük bir risk olarak öne çıkıyor.

5- Sistemden 5 yılı doldurmadan çıkış halinde yüksek tutarda giriş aidatı ve diğer kesintilerle karşılaşılıyor. Ayrıca 3 yıldan önce çıkıldığında devlet katkısının tamamı kaybediliyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Portföylerde en az iki farklı yatırım aracının bulunmasının ve ‘sepet’ yapılmasının iyi bir strateji olabileceğine değinen uzmanlar; “Portföy kontrol edilmeli, pahalıyı satma ucuz olanı alma gibi dengelenmeler yapılmalı. Özellikle gençler telâfi imkânı olduğu için risk almaktan korkmamalı. Risk seviyesi emekliliğe yaklaştıkça düşürülmeli. Devlet katkısından maksimum faydalanmak için de sistemde uzun süre kalınmalı” önerilerinde bulunuyor.