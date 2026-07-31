ABD Merkez Bankası’nın faiz artışına mesafeli yaklaşmasının ardından dolar endeksi 100,00’ün altını test etti ve son 6 haftanın dibine çekildi. CME anketinde FED’den eylülde faiz artışı beklentisi %80’in üzerinden %63 sınırına kadar geriledi. Gelişmeler altına sınırlı destek olurken, ons fiyatı 4.100 doların üzerini gördü. Temmuzun son işlem gününde %1,70’lik aylık kazanca doğru koşan altında, önceki 4 aylık düşüş serisi de sona eriyor.

Küresel piyasalarda temmuzun son işlem günü başlarken, bu haftanın en önemli gündem maddesi olarak takip edilen FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında kısmi toparlanma dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini %3,50-%3,75 bandında sabit tuttu. Geçen cuma 4.053 dolardan kapanış yapan ons altın bugün ilk işlemlerde 4.100 doların üzerini test etti. TSİ 06:00 itibarıyla ise ons 4.075 dolardan fiyatlandı.

4 AYLIK DÜŞÜŞ SERİSİ BİTİYOR

Öte yandan ons fiyatında temmuz ayındaki prim bu sabah itibarıyla %1,70 olarak gerçekleşti. Bu primli görünümün gün sonuna taşınması halinde altında 4 aylık düşüş serisi de sona erecek. Ons altın martta %-11,57, nisanda %-0,98, mayısta %-1,76 ve haziranda da %-11,74 düşüş yaşadı. Bu süreçte fiyatlar aylık kapanışlar itibarıyla 5.278 dolardan 4.007 dolara kadar geriledi.

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FED’DEN KRİTİK SİNYAL GELDİ

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin damga vurduğu son 5 ayda; petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyon baskısı artmış, FED başta olmak üzere küresel merkez bankalarının daha sıkı para politikasına geçiş yapacağı beklentisi öne çıkmış ve sarı metal güç kaybetmişti. Jeopolitik belirsizlikler devam ederken, FED Başkanı Kevin Warsh bu haftaki kararın ardından yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışına gidilebileceği yönünde sinyal verdi.

FAİZ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Piyasalarda ise FED üyelerinin büyük çoğunluğunun faiz artışına mesafeli yaklaşmasının ardından son iki günde önemli fiyatlamalar gerçekleşiyor. FED kararı öncesinde eylül ayındaki toplantı için %80’in de üzerinde fiyatlanan faiz artışı tahminleri, bugün itibarıyla %63,4’e kadar geriledi. Salı günü 101,64’e kadar yükselen dolar endeksi de FED sonrasında hızla düşüşe geçerek 99,85’e geriledi. Son 6 haftanın en düşük seviyelerini test eden dolar endeksi, bu sabah 100,00’e yakın seviyelerde denge arayışını sürdürdü.

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ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler ons altının 30 Haziran işlemlerinde 3.942 dolara kadar gerileyerek bu yılın en düşük seviyesini test ettiğini ve temmuzda petroldeki artışa rağmen sarı metalde yeni bir düşük seviyenin görünmediğini belirterek “Temmuzda ons 3.959-4.202 dolar bandında konsolide olmaya çalıştı. Bu bandın gelecek aylarda da korunması halinde, altında dip seviyelere yakın olduğumuza dair daha net sinyaller alabileceğiz” yorumunda bulunuyor.

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