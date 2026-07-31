MHP’li Yıldız, Anayasa’da sayılan siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri arasına ‘rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak’ gerekçesinin de eklenmesi gerektiğini kaydetti.

CHP ve Yeni Parti’li bir çok belediye hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına her geçen gün yenisi eklenirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan önemli bir açıklama geldi.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenlerinin Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlendiğini hatırlattı. Yıldız, mevcut kapatma nedenlerini, ‘tüzük ve program aykırılığı, Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi, suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak, kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak’ şeklinde sıraladı.

Yıldız, bu gerekçeler arasına ‘rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmanın’ da eklenmesi gerektiğini kaydetti.

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