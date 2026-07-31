CHP TBMM Grubu kapalı toplantı yaptı. Yeni grup yönetiminin belirlendiği oturuma 44 vekilden 19’u katılmadı. Kılıçdaroğlu bugün MYK’yı toplayacak. Özgür Özel’in ‘nöbetçi’ olarak bıraktığı isimlerin de tasfiye edileceği belirtiliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün (Cuma) saat 14.00'te partisinin Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek. Toplantının ana gündeminde il başkanlıklarındaki revizyon ve CHP'de Özgür Özel'e yakın isimlerin durumu olacak.

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İL BAŞKANLIKLARINA ATAMA BEKLENİYOR

Şimdiye kadar 55 il başkanını görevden alan Kılıçdaroğlu’nun bu toplantıda örgütlere son şeklini vermesi ve boş il başkanlıklarına atama yapması bekleniyor. CHP kurmayları, temmuz sonunda yapmayı planladıkları il başkanları toplantısının ağustos ayının ilk haftasında olabileceğini belirtti.

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ÖZEL'İN NÖBETÇİ EKİBİ TASFİYE EDİLEBİLİR

Öte yandan, Özgür Özel'in nöbetçi olarak CHP'de bıraktığı isimlerin de tasfiye edilebileceği iddia ediliyor. Yeni Parti'ye gitmeyerek mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimaline karşı CHP'de kalan Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin durumu da MYK'da değerlendirilecek. CHP kurmayları, iki isim hakkında disiplin sürecinin işletilebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, grup başkanlığı seçiminde yaşananların ardından parti içi muhalefet başlatarak deklarasyon yayımlamaya hazırlanan bazı milletvekilleriyle ilgili de değerlendirme yapılması bekleniyor.

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70 YILI AŞKIN SÜREDİR CHP ÜYESİYDİ

Önder Sav da istifa etti

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 70 yılı aşkın süredir üyesi olduğu CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Mutlak butlan kararı ve olağanüstü kurultay yapılmaması üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Önder Sav, "Eşim Çiğdem Sav, iki evladım ve damadımla birlikte, derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içinde CHP üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. Sav, "Hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik hukuk devleti ilkelerine bağlı gerçek CHP'de yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalınız" ifadelerini kullandı.



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