Dijital seyahat ve konaklama platformlarına yeni düzen geliyor. Booking.com’a temsilcilik açma şartıyla faaliyet izni verilecek.

Dijital konaklama ve seyahat platformlarının Türkiye’deki faaliyetlerine yeni kurallar getiriliyor. Geçtiğimiz dönemlerde Google, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarına getirilen Türkiye’de temsilcilik açma şartı, Booking com, Airbnb ve Trip.com gibi dijital konaklama hizmeti sunan platformlar için de uygulanacak.

Dünyadaki en büyük çevrimiçi seyahat ve konaklama platformu olan Booking.com’un 2017 yılından itibaren Türkiye’deki otellere rezervasyon yapması yasaklanmıştı.

Bu yasak, vergi vermediği ve temsilciliği bulunmadığı için haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle getirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı yeni düzenleme ile Booking com’a erişim engeli de kalkacak.

Dijital seyahat ve konaklama platformlarına yeni düzen geliyor: Booking.com geri dönüyor

AK Parti grup yönetimi tarafından teklif hâline dönüştürülen düzenlemenin yetişmesi hâlinde Meclis kapanmadan çıkarılması hedefleniyor.

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Taslak, işletme belgesiz faaliyet gösteren, vergi vermeyen ve sahip oldukları pazar hâkimiyeti ile kuralsız ve denetimsiz bir şekilde turizm pazarını kontrol eden platformların, seyahat acenteleri nezdinde oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlıyor.

Dijital seyahat ve konaklama platformlarına yeni düzen geliyor: Booking.com geri dönüyor

3 MİLYARLIK KAYIP

Türkiye’deki seyahat acentelerini temsil eden TÜRSAB bu yılın başında 10 yabancı seyahat platformuna haksız rekabet oluşturdukları gerekçesiyle dava açmıştı.

Söz konusu platformların Türkiye’de şirket kurmadığı ve vergi mükellefi olarak kayıtlı olmadığı, bunun haksız rekabet, vergi kaybı ve tüketici hakları açısından risk oluşturduğu belirtilmişti. Yurt dışı merkezli dijital platformların Türkiye pazarından yılda 3 milyar doları aşan gelir elde ettikleri belirtiliyor.

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