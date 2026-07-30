Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün meydana gelen orman yangınında 10 ev kullanılamaz hale gelmiş, yaklaşık 50 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangında alevler içinde kalan ve jandarma ekiplerinin kurtardığı bir kedi, yürekleri dağlamıştı, kedi veteriner kliğinde tedavi altına alındı.

Veteriner Hekim Olgun Aslan, kedinin sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi:

Jandarma ekiplerinin kurtarıp su verdiği kedi de şu an kliniğimizde. Biz onu başka bir klinik tarafından tıraş edilmiş sanmıştık ancak daha uzun tüylüymüş. Yangında tüm tüyleri yanmış. Cilt yaraları çok derin değil ama patileri çok etkilenmiş. Yüzü ve kulaklarının bazı bölgelerinde yanık yerleri var. Şu anda biraz ağrısı var ve tedavi süreci devam ediyor. Dün çok fazla yemek yemek istemedi, bugün beslemeye çalışıyoruz. Tahminime göre 1 hafta ya da 10 gün içerisinde sağlıklı bir şekilde evine dönecek.