Şile'de deniz koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle 30 Temmuz Perşembe günü yeni bir güvenlik kararı alındı. Kaymakamlık tarafından yapılan duyurunun ardından ilçede denize girme yasağının kapsamı ve hangi plajları kapsadığı merak ediliyor.

İstanbul'un yaz aylarında en yoğun ilgi gören sahil ilçelerinden Şile'de denize girmek isteyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile deniz tahmin verileri doğrultusunda alınan karar kapsamında bazı bölgelerde denize girişlere kısıtlama getirildi.

30 TEMMUZ ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü ilçede denize girişlere kısıtlama getirildi.

Duyuruda, Ayazma Plajı'nda Şile Limanı mendireğinin etkisi altında kalan dolgu alanından başlayarak yelken plajı işletmesine kadar olan yaklaşık 500 metrelik bölüm ile Ağva Plajı'nda dere kenarındaki fener mendireğinden itibaren 200 metrelik alanda, cankurtaranların oluşturacağı kontrollü bölgeler dışında denize girmenin yasak olduğu belirtildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için uyarılara uymalarını ve görevli ekiplerin yönlendirmelerini dikkate almalarını istedi.

30 Temmuz Şilede denize girmek yasak mı? Şile Kaymakamlığı duyurdu

ŞİLE KAYMAKAMLIĞI DUYURDU

Şile Kaymakamlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder sitesinin verilerine göre dalga boyunun yüksekliğinden dolayı;

30 Temmuz Perşembe günü, rüzgarın poyrazdan eseceği bilgisi dahilinde Ayazma Plajı'nda (Şile Limanı mendireğinin etkisi dahilinde, dolgu alanından başlayarak 500 metre mesafede bulunan Yelken Plajı İşletmesi'ne kadar) ve Ağva Plajı'nda (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 metre mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında ilçemizde denize girişler yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

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