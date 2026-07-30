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Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 6,5 saatte kontrol altına alınan orman yangınında, alevlerin sardığı bölgeden can havliyle kaçan bir geyik cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle bir yaşlı bakım merkezinin tedbir amaçlı tahliye edildiği olayda, söndürme çalışmalarına katılan köy muhtarı tarafından kaydedilen geyiğin kaçış anları yangının yaban hayatına etkisini gözler önüne serdi.

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