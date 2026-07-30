ABD biletini alanlar dikkat: O cihazların uçaklara sokulması tamamen yasaklandı!
ABD'nin önde gelen hava yolu firmalarından Delta ve United Airlines, yolcu kabini ve kayıtlı bagaj politikalarında yeni bir kısıtlamaya gitti. Alınan önleyici tedbirler kapsamında, insan ve hayvan formundaki robotik cihazlar uçuşlara kabul edilmeyecek.
Daha önce Southwest Airlines da bir yolcunun robot arkadaşıyla uçağa binmeye çalışmasının ardından benzer bir yasak kararını uygulamaya koymuştu.
LİTYUM-İYON PİLLER VE TAHLİYE RİSKLERİ ÖNE ÇIKIYOR
Şirketlerin söz konusu kararı almasındaki temel etken olarak güvenlik riskleri gösteriliyor.
Robotlara güç sağlayan yüksek kapasiteli lityum-iyon piller, aşırı ısınma, patlama ve yangın tehlikesi nedeniyle havacılık sektöründe halihazırda sıkı denetimlere tabi tutuluyor.
Öte yandan uzmanlar, insansı robotların kabin içinde bulunmasının acil durum tahliye prosedürlerini zorlaştırabileceğine, kargo bölümünde taşınmalarının ise özel güvenlik protokolleri gerektirdiğine dikkat çekti.
Teknoloji uzmanları bu tür robotların gelecekte yaygınlaşacağını öngörse de hava yolu şirketleri muhtemel risklere karşı tedbirlerini şimdiden artırıyor.