Ankara’da 2 kız çocuğuna sözlü tacizde bulunup zorla aracına bindirmeye çalışan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan 72 yaşındaki Nurettin Erçayan’a dehşeti yaşattı. Yaşlı adamı dakikalarca darp eden saldırgan, yüzüne tekme attı. Saldırgandan şikayetçi olan Erçayan “Alıkoymaya çalıştıkları kızı kurtardım. Dakikalarca darp edildim. Vücudumda hasalar var. Morarmalar ve kararmalar oluştu. . Suçlular cezasını bulsun” diye konuştu.

Ankara’nın Mamak ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir arabada bulunan 2 şüpheli, yoldan geçen 14 yaşındaki Y.P. ile 15 yaşındaki kuzeni M.P.'ye sözlü tacizde bulundu.

KIZLARI KORUDU, DARP EDİLDİ

Kızlarla bir süre tartışma yaşayan T.S., birini zorla aracına bindirmeye çalıştı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen T.S.'ye 72 yaşındaki Nurettin Erçayan tepki gösterdi. Erçayan, araçtan inen T.S.’nin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı dakikalarca darp eden T.S. ile diğer şüpheli, kısa süre sonra gözaltına alındı. 2 şüpheli daha sonra da serbest bırakıldı.

Şüphelilerden T.S. daha sonra yeniden gözaltına alındı. T.S'nin kasten yaralama ve uyuşturucu dahil 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ankara’da korkunç olay! İmdat sesini duydu, kabusu yaşadı: Kız çocuklarını kurtaran 72 yaşındaki adam dakikalarca darp edildi

“İMDAT DİYE BAĞIRDIKLARINI DUYDUM”

Darp edilen Nurettin Erçayan, duruma şöyle tepki gösterdi:

Kız çocuklarının 'imdat' diye bağırdıklarını duydum. O sırada müdahale edip kızları uzaklaştırmak istedim. Saldırgan da bana hakaret etti. Alıkoymaya çalıştıkları kızı kurtardım. Kapıyı kapattığım sırada ayağım kaydı ve yere düştüm. O sırada beni tekme ve yumrukla darp etti ve kaçtı. Çocukların o halde olmasına vicdanım el vermedi. Huzursuz oldum. Kızları kurtarmak zorunda hissetim kendimi. Dakikalarca darp edildim. Vücudumda hasalar var. Morarmalar ve kararmalar oluştu. Saldırganlardan şikayetçi oldum ama serbest bırakmışlar. Ben yine de davacıyım. Mücadelemi sürdüreceğim. Mağdur kızların aileleri de şikayetçi oldu. Bana da teşekkürlerini ilettiler.

Ankara’da korkunç olay! İmdat sesini duydu, kabusu yaşadı: Kız çocuklarını kurtaran 72 yaşındaki adam dakikalarca darp edildi

“BEN GEREĞİNİ YAPTIM"

Kendisine saldıran T.S.’yi tanımadığını belirten Erçayan “Çok canım acıdı. Suçlular cezasını bulsun ve böyle bir şeyin bir daha yaşanmasını istemiyorum. Kimin evladı olursa olsun herkesin benim gösterdiğim tepkiyi göstermesi lazım. Benim de torunlarım ve kız çocuklarım var. Ben gereğini yaptım" dedi.

Darp edilen 72 yaşındaki Nurettin Erçayan

“YÜZÜNE TEKME ATMIŞ”

Erçayan'ın oğlu Ahmet Erçayan ise saldırganların tutuklanmasını istediğini belirterek şöyle konuştu:

Saldırının anının görüntülerini izleyince şok oldum. Olayı gerçekleştirenlerden biri firar ettikten sonra yakalanmış. İfadeleri alındıktan sonra da serbest bırakılmış. Öğrenince şok olduk. Olayı derinlemesine araştırıp tekrar şikayetçi olacağız. Serbest kalmalarına itiraz edeceğiz. Serbest kalmaları hoş bir durum değil. Herkesin eşi, çocuğu var. Bu olayı herkese yapabilirler. Zanlıların tutuklanmasını talep ediyoruz. Babamı darp ettiler. Kız çocuklarını taciz etmişler. Birini de araca bindirmeye çalışmışlar. Babam da olaya müdahale etmiş. O sırada saldırganlardan biri babamı darp ediyor. Yere düşmüş adamın yüzüne tekme atmış. Görünce çok üzüldüm.

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