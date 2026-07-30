2026 AGS ve ÖABT oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Öğretmen adayları, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihi ile sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev almak isteyen adayların katıldığı 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte adayların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih ve sonuçların nasıl öğrenileceği yer alıyor.

2026 AGS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

AGS ve ÖABT sonuçları, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi sürecindeki değerlendirmelerinde esas alınacak. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin takvim ise Milli Eğitim Bakanlığı ile ÖSYM tarafından yapılacak duyurular doğrultusunda netlik kazanacak. Bu nedenle adayların resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

2026 AGS ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak? AGS açıklanma tarihi

AGS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

2026 AGS ve ÖABT sonuçları, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlar adaylara basılı belge olarak gönderilmeyecek. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranında adayların puan bilgileri ve sınava ilişkin değerlendirme sonuçları yer alacak.

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