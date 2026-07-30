2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin önemli bir duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, özür grubu atama takviminde değişikliğe gidildi. Takvimde il içi ve dışı atama sürecine ilişin yeni tarihlere yer verildi. İl içi/dış başvuru değerlendirmeleri ardından sonuçlar ilan edilecek. Peki, özür grubu atamaları ne zaman, hangi tarihte alacak? 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin önemli bir duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, özür grubu atama takviminde değişikliğe gidildi. Takvimde il içi ve dışı atama sürecine ilişin yeni tarihlere yer verildi. İl içi/dış başvuru değerlendirmeleri ardından sonuçlar ilan edilecek. Peki, özür grubu atamaları ne zaman, hangi tarihte alacak? 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin önemli bir duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, özür grubu atama takviminde değişikliğe gidildi. Takvimde il içi ve dışı atama sürecine ilişin yeni tarihlere yer verildi. İl içi/dış başvuru değerlendirmeleri ardından sonuçlar ilan edilecek. Peki, özür grubu atamaları ne zaman, hangi tarihte alacak? 2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin önemli bir duyuru paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, özür grubu atama takviminde değişikliğe gidildi. Takvimde il içi ve dışı atama sürecine ilişin yeni tarihlere yer verildi. İl içi/dış başvuru değerlendirmeleri ardından sonuçlar ilan edilecek. Peki, özür grubu atamaları ne zaman, hangi tarihte alacak?

Öğretmenlerin yaz tatili dönemi iller arası yer değiştirme takvimi güncellendi. Öğretmenlerin talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemeyle, il içi mazeret tayinlerindeki alan sınırlamaları esnetildi ve başvuru yapamayan öğretmenler için ek süre tanındı.Güncellenen takvime göre il içi ve iller arası mazeret tayini ön başvuruları 31 Temmuz 2026 saat 12.00'a kadar uzatıldı. Öğretmenler güncellenen kılavuza göre mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kurumları için tercih yapabilecekler.

Özür grubu atamaları ne zaman? 2026 mazerete bağlı il içi/il dışı atama takvimi

ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

Ön başvuru sürecinin uzatılmasıyla birlikte tercih takviminde de değişikliğe gidildi. MEB tarafından ilan edilen yeni atama takvimine göre, ll içi ve il dışı özür grubu atamaları için süreç şu şekilde işleyecek:

İL İÇİ MAZERET TAKVİMİ

Tercih başvuruları 03-04 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak, atama sonuçları ise 05 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. İl içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu kapsamında 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin başvuruları geçerli olup yeniden başvuru yapmalarına veya herhangi bir ek işlem gerçekleştirmelerine gerek bulunmuyor.

İLLER ARASI MAZERET TAKVİMİ

Çeşitli nedenlerle başvuruda bulunamayan veya başvurusu reddedilen öğretmenlerin de dahil edildiği süreçte tercihler 06-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.



İller arası mazerete bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunup başvuruları onaylanmış olanların başvuruları geçerli olup yeniden başvuru yapmalarına veya herhangi bir ek işlem gerçekleştirmelerine gerek bulunmuyor.

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