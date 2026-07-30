Gaziantep'te yaşayan İsmail Panoğlu, yaklaşık üç aydır aynı kişi tarafından defalarca asılsız şikayetlere maruz kaldığını iddia etti. Sürekli karakol ve adliyeye gitmek zorunda kaldığını öne süren Panoğlu, yaşadığı süreç nedeniyle işini kaybettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Gaziantep'te yaşayan 30 yaşındaki İsmail Panoğlu, yaklaşık üç aydır aynı kişi tarafından asılsız şikayetlere maruz kaldığını öne sürerek yardım istedi. Hakkında onlarca kez şikayette bulunulduğunu iddia eden Panoğlu, sürekli karakol ve adliyeye gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Yaşadıklarını anlatan İsmail Panoğlu, yaklaşık bir yıl önce sosyal hizmetlerde tanıştığı bir kişinin kendisi ve eşi hakkında sürekli suç duyurusunda bulunduğunu ileri sürdü. Hakkında açılan dosyaların delil yetersizliği nedeniyle kapandığını ifade eden Panoğlu, buna rağmen aynı iddialarla tekrar tekrar şikayet edildiğini savundu.

Üç aydır bitmeyen şikayet hayatını altüst etti! “Karakolda yatacak duruma geldim”

"ARTIK KARAKOLDA YATIP KALKACAK DURUMA GELDİM"

Sürekli polis tarafından ifadeye çağrıldığını belirten Panoğlu, "Her gün bir karakoldayım, her gün adliyedeyim. Artık karakolda yatıp kalkacak duruma geldim. Sürekli aynı kişi tarafından şikâyet ediliyorum. Hakkımdaki dosyalar delil olmadığı için kapanıyor ancak yeniden aynı iddialarla şikayet ediliyorum" dedi.

Evine yönelik daha önce de bir baskın yaşandığını ve buna ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğunu öne süren Panoğlu, yaşanan süreç nedeniyle hem psikolojik hem de maddi olarak yıprandığını dile getirdi.

"BU SÜREÇ YÜZÜNDEN İŞİMDEN OLDUM"

Yaklaşık 40 kez şikayet edildiğini iddia eden Panoğlu, "Bu süreç yüzünden işimden oldum. Sürekli karakol ve adliye arasında gidip geliyorum. Dosyaların tamamı sonuçsuz kalmasına rağmen aynı kişi yeniden şikayette bulunuyor. Yetkililerden bu durumun sona erdirilmesi için destek bekliyorum" diye konuştu.

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle çok sayıda avukatla görüştüğünü de belirten Panoğlu, yetkililere seslenerek gerekli incelemenin yapılmasını ve yaşadığı sürecin son bulmasını istedi.

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