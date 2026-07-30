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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir vatandaşın yolun karşısına geçerken elinden düşürdüğü desteler halindeki paralar rüzgarın etkisiyle etrafa saçılınca trafik durma noktasına geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşın yardımına çevredekiler ve sürücüler koşarken, rüzgarda uçuşan binlerce liranın araçların arasında toplanmaya çalışıldığı o ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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