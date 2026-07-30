Hyundai, elektrikli şehir otomobili Inster'da tespit edilen yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Termal yönetim sistemindeki üretim hatasının kısa devreye yol açabileceği belirtilirken, etkilenen araçlarda parçalar ücretsiz değiştirilecek. Şimdilik Türkiye için resmi bir geri çağırma açıklanmazken, kampanyanın ilerleyen dönemde farklı pazarlara da yayılabileceği belirtiliyor.

Hyundai, elektrikli şehir otomobili Inster için güvenlik geri çağırması başlattı. Geri çağırmanın nedeni ise termal yönetim sistemindeki bir üretim hatası. Yetkililere göre soğutma sıvısı zamanla elektrikli bileşenlere sızabilir ve bu durum kısa devreye, hatta yangın riskine neden olabilir.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 14 Şubat 2024 ile 14 Nisan 2026 tarihleri arasında üretilen 40.045 Inster modeli servise çağırılacak.

Hyundai Inster

SORUNUN KAYNAĞI SOĞUTMA SİSTEMİ

Yapılan incelemelerde, termal soğutma sisteminde bulunan üç yollu valfin iç kısmındaki üretim hatası, zamanla soğutma sıvısının sistem dışına sızmasına yol açabiliyor.

Sızan soğutma sıvısının çevredeki elektrik bağlantılarıyla temas etmesi halinde kısa devre oluşabileceği, en kötü senaryoda ise araçta yangın çıkma riskinin bulunduğu ifade ediliyor.

Hyundai tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu arızayla bağlantılı herhangi bir yaralanma, yangın veya maddi hasar vakası şu ana kadar rapor edilmedi.

Geri çağırma, muhtemel riskleri önceden ortadan kaldırmak amacıyla önleyici tedbir kapsamında uygulanıyor.

Hyundai Inster

SERVİSTE PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILACAK

Geri çağırmadan etkilenen araçların yetkili Hyundai servislerine çağrılacağı belirtildi.

Servislerde hatalı parçanın gerekli görülmesi halinde yeni parçayla değiştirilecek. Tüm işlemler garanti kapsamında ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLİYOR MU?

Şu an için Hyundai Türkiye tarafından Inster modeliyle ilgili resmi bir geri çağırma duyurusu yapılmış değil. Ancak Avrupa'daki kampanyanın ilerleyen dönemde farklı pazarlara da genişletilmesi ihtimali bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası