Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengesinin Türkiye lehine perçinlenmesi üzerine harekete geçen Yunanistan, Türk SİHA üstünlüğüne ve hava gücüne karşı sınır hattını 'elektronik surlar' ve yeni özel birliklerle tahkim etmeye başladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı General Dimitrios Houpis ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Dimitrios Katara eşliğinde Doğu Ege, Orta Ege ve Girit'teki kritik askeri üsleri kapsayan altı duraklı bir denetim turu başlattı.

Kathimerini'nin haberine göre, ziyaretlerin ana odağında Atina’nın "Aşil Kalkanı" olarak adlandırdığı çok katmanlı savunma sisteminin sahada devreye sokulması yer alıyor. Türk İHA ve SİHA üstünlüğüne karşı tedbir almaya çalışan Atina, Türkiye'ye yakın ön hat adalarına dron tespit ve önleme sistemleri ile gelişmiş elektronik harp ağları konuşlandırmayı hedefliyor.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri üslerinin modernizasyonu ve Hava Kuvvetleri’nin operasyonel planlamasını değiştirecek uçan tanker projeleri de masa üstündeki başlıklar arasında yer alıyor.

Türkiye sınırında tehlikeli hareketlilik! Yunanistan Lozan ve Paris Antlaşmasını çiğnedi: Meriç hattına yeni komando birlikleri geliyor

MERİÇ VE EGE HATTINA YENİ ÖZEL BİRLİKLER KONUŞLANDIRILIYOR

Yunanistan Savunma Bakanlığı, ordudaki personel eksikliğini kapatmak ve Türkiye sınırındaki askeri varlığını tahkim etmek amacıyla "2030 Gündemi" adı verilen reform paketini devreye soktu. Söz konusu kapsamda Bakan Dendias, askeri yapıyı doğrudan değiştirecek kararları imzaladığını duyurdu.

Alınan karara göre Atina, Orta Makedonya ve doğrudan Türkiye sınırında yer alan Kuzey Evros (Meriç) bölgesinde üç yeni özel harekat birliği kuruluyor. Bu birliklerin ikisi tamamen en zorlu savaş becerileriyle donatılmış yedek komandolardan oluşacak. Seferberlik veya olağanüstü hal durumunda anında harekete geçebilecek şekilde yapılandırılan bu birlikler, doğrudan Türkiye sınırındaki hassas noktalarda görev alacak.

Türkiye sınırında tehlikeli hareketlilik! Yunanistan Lozan ve Paris Antlaşmasını çiğnedi: Meriç hattına yeni komando birlikleri geliyor

150 BİN KİŞİLİK YEDEK GÜÇLE SINIRDA TAKTİK DEĞİŞİMİ

Atina yönetimi, yaklaşık 110 bin olan aktif personel sayısını, oluşturmayı hedeflediği 150 bin kişilik savaşa hazır gönüllü yedek güçle iki katından fazla artırmayı planlıyor. Yeni kurulan Avlona ve Litohoro eğitim merkezlerinde yedek askerler, modern savaş alanlarının getirdiği gereksinimlere göre eğitime tabi tutuluyor.

Simülatörler ve ileri teknoloji uygulamalarının kullanıldığı bu eğitimlerde, intihar dronları (kamikaze İHA), gözetleme dronlarının kullanımı, İHA savar taktikleri ve savaş alanı ilk yardımı gibi başlıklar da öne çıkmakta.

LOZAN VE PARİS ANTLAŞMALARI AÇIKÇA ÇİĞNENİYOR

1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları uyarınca silahsız kalması gereken Doğu Ege Adaları, Yunanistan'ın maksimalist dış politikasıyla ağır silahların hedefi haline geldi. Kathimerini gazetesinin haberine göre, İsrail'den alınacak 36 adet PULS sistemi bizzat Ege Adaları ve On İki Ada'ya konuşlandırılacak. Türkiye'nin batı kıyılarını doğrudan tehdit eden anlaşma, aynı zamanda adaların egemenliğinin devredilme şartı olan "gayri askeri statü" kuralını da doğrudan ihlal ediyor.

300 KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELER EGE'YE YIĞILIYOR

İsrail savunma devi Elbit tarafından geliştirilen PULS sistemi, 300 kilometre menzile sahip Predator Hawk füzelerini fırlatma kapasitesine sahip. Anlaşma kapsamında Yunanistan'a teslim edilecek mühimmat paketi 150 kilometre menzilli EXTRA ve 40 kilometre menzilli ACCULAR roketlerini de içeriyor.

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