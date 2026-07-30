TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sezon finalinin ardından gözler yeni bölümlere çevrildi. Yeni sezon hazırlıkları sürerken çekim takvimi ve kadroya katılacak yeni isimlere ilişkin gelişmeler merak edildi.

5 Haziran'da yayınlanan sezon finaliyle yaz arasına giren Taşacak Bu Deniz dizisinin 2. sezonu için hazırlıklar devam ediyor. TRT 1'den yeni yayın tarihiyle ilgili gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon yayın tarihi henüz TRT 1 tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak televizyon sektöründeki yeni sezon planlaması doğrultusunda dizinin eylül ayının sonu veya ekim ayı içerisinde yeniden izleyiciyle buluşması bekleniyor. Resmi yayın tarihi, kanalın yeni sezon tanıtımlarıyla birlikte netleşecek.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi

Yeni sezon öncesinde dizi ekibi hazırlıklarını sürdürüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci sezon çekimlerinin eylül ayı başında Trabzon'da başlaması planlanıyor. Çekimlerin başlamasının ardından yeni bölümlerin birkaç hafta içinde TRT 1 ekranlarında yayınlanması öngörülüyor.

İlk sezonunu yüksek reytinglerle tamamlayan yapım, sezon finalinde yaşanan gelişmeler nedeniyle yeni sezona da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda yine Çağrı Bayrak otururken, senaryoyu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem kaleme alıyor.

Taşacak Bu Deniz yeni sezon ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz 2. sezon tarihi

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZONA HANGİ OYUNCULAR GELİYOR?

Yeni sezon öncesinde dizinin oyuncu kadrosunda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Kulis bilgilerine göre hikayeye en güçlü giriş yapacak karakterlerden biri Emriye Hala olacak. Daha önce dizinin aile ağacında adı geçen Emriye'nin, Adil'in halası olarak hikayeye dahil olacağı ve özellikle Esme'nin hayatında önemli değişikliklere neden olacağı belirtiliyor. Diziye ayrıca Timur Volkov'un oğlu karakterinin de katılması bekleniyor.

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