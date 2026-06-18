Sezonun en çok konuşulan dizilerinden Taşacak Bu Deniz bir veda haberiyle gündeme geldi. Sezon finali yapan dizinin kadrosundan bir isim çıkarıldı. Dizide Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber, dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Peki, Onur Dilber (Gezep) Taşacak Bu Deniz kadrosunda neden çıkarıldı?

Taşacak Bu Deniz dizisinin kadrosuyla ilgili ani bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce sezon finali yaparak bölümlerine ara veren Taşacak Bu Deniz’in Gezep’i Onur Dilber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziden ayrıldığını duyurdu.

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu! Onur Dilber (Gezep) Taşacak Bu Deniz kadrosunda neden çıkarıldı?

"X" VE "INSTAGRAM" HESABINDAN DUYURDU

Dilber, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Tbd dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim.

Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim.

Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah.

Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle…

Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…" ifadelerine yer verdi.

Ayrılığı sosyal medyadan duyurdu! Onur Dilber (Gezep) Taşacak Bu Deniz kadrosunda neden çıkarıldı?

Ayrılık haberini Instagram hesabı üzerinden de veren Dilber; "Tbd seyircisine teşekkürler.

Ne yazık ki

yarım kalan bir Gezep hikayesi var

ama sağlık olsun,

geç de olsa hak yerini bulsun. Amin!" ifadelerini kullanırken kadrodan çıkarılma nedenine dair ise bir açıklamada bulunmadı.



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