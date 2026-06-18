Emekli aylıklarına yapılacak zam 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon ile netlik kazanacak. Beş aylık enflasyon yüzde 16,60 olmuştu. Petroldeki gerileme ile yaz etkisiyle haziran enflasyonunun düşük çıkacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, yüzde 1 bile çıksa temmuzda emeklilere yüzde 18’e yakın bir zam yapılacak.

YÜCEL KAYAOĞLU - AK Parti’nin sahada en çok zorlandığı konulardan biri olan en düşük emekli aylıklarında, temmuz ayında Meclis’ten kanun çıkarılarak artış yapılacak. Emekli aylıklarına yapılacak zam oranı 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte netlik kazanacak. İlk beş aylık enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,36 olarak açıklandı. Ancak, petrol fiyatlarındaki gerileme, yine yaz etkisiyle meyve ve sebze fiyatlarında aşırı artış yaşanmaması sebebiyle haziran enflasyonunun beklentilerin altında çıkabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda, yüzde 1 bile çıksa temmuzda emeklilere yüzde 18’e yakın bir zam yapılacak.

EN DÜŞÜK 23 BİN 500 LİRA OLACAK

En düşük emekli aylığının artırılması için her seferinde Meclis’ten kanun çıkarılması gerekiyor. AK Parti kaynakları, bu doğrultuda en düşük emekli aylığı alan yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığının da artırılması için 3 Temmuzdan sonra Meclis’te çalışma yapılacağını kaydetti. AK Parti kaynaklarına göre, en düşük emekli aylığı 23 bin 500 liranın altında olmayacak. Altı aylık enflasyon oranı kesinleştikten sonra çıkarılacak yasa ile kök maaşı 23 bin 500 liranın altında kalacaklar için oluşacak fark hazine tarafından tamamlanacak.

HANGİSİ YÜKSEKSE O ORANDA ARTIŞ

AK Parti kurmayları, “Ocak ayında en düşük emekli aylığına, SSK ve BAĞ-KUR’dan yüksek olduğu için memura yapılan zam kadar artış yapılmıştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında yüzde 12,19 zam alırken, en düşük emekli aylığı alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarında, memura yapılan yüzde 18’in üzerindeki oranda artış gerçekleştirilmişti. Temmuz ayında enflasyon açıklandıktan sonra en düşük emekli aylığı bu defa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam oranında artırılacak. Çünkü Temmuzda memurlar ve memur emeklilerinin artışı bu defa düşük kalacak. Tahminlere göre altı aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 TL civarında zam yapılacak. Bunun dışında seyyanen bir zam ise şu anda düşünülmüyor” dedi.

MECLİS FAZLA MESAİ YAPACAK

Öte yandan, hem emekli aylıklarının da artırılacağı torba yasa, 12’inci yargı paketi ve öğrenci affını öngören düzenlemelerin çıkarılması için TBMM, temmuz ayında da çalışacak. Anayasa ve iç tüzük gereği Meclis Genel Kurulu, aksi bir karar alınmadıkça 1 Temmuz’da tatile giriyor. Ancak, önceki gün AK Parti tarafından verilen önerge ile Meclis’in 1 Temmuz’dan sonra da çalışması kararlaştırıldı. Alınan karara göre 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak 36’ncı NATO Zirvesi sebebiyle TBMM Genel Kurulu, 7,8 ve 9 Temmuz tarihlerinde çalışmayacak. 14 Temmuz’da toplanacak Meclis Genel Kurulunda en düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili kanun, öncelikli olarak görüşülecek, ardından da diğer gündem maddeleri ele alınacak. Meclis’in temmuz sonuna kadar aralıksız çalışması bekleniyor.

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