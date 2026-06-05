Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. Böylece 5 aylık enflasyon da belli oldu. İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı....

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN ENFLASYON KRİTİK Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik öneme sahip. Milyonların temmuz ayında alacağı maaş zammını 2026'nın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamları belirleyecek.

EMEKİ VE MEMURUN ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU? Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon şöyle geldi: Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: % 4,18

Mayıs: % 1,71 Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 16,6'ya yükseldi.

MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİLEDİĞİ ZAM 5 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı da netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,6 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,4 oranında zammı şimdiden hak etti.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK? Yüzde 16,6 oranındaki zamma göre 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23 bin 320 liraya çıkacak. Yüzde 12.4'lük zam oranıyla en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 69 bin 594 liraya yükselecek.

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA Memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zammın kesinleşmesi için sadece 1 aylık veri kaldı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla milyonların maaş zammı netleşecek.

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