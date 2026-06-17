Türkiye Gazetesi
Meclis'in çalışma süresi uzatıldı! Karar Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarını sürdürecek.
Özetle DinleMeclis'in çalışma süresi uzatıldı! Karar Resmi Gaz...
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Gündem 2 dk önce
TBMM'nin normalde 1 Temmuz'da tatile girecekken çalışmalarına devam etmesine karar verildi.
- TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmesi gerekirken çalışmalarına devam edecek.
- Bu karar, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre alındı.
- TBMM, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girecekti.
- Genel Kurul, 16 Haziran'daki 102'nci Birleşimi'nde bu kararı aldı.
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TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
MECLİS ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEK
Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM çalışmalarına devam edecek.
Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'nci Birleşimi'nde karar verildi.
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