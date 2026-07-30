İngiliz savunma devi BAE Systems, Türkiye’nin 20 adetlik Eurofighter Typhoon siparişi ve bölgesel savunma projelerinin etkisiyle 2026 yılı finansal hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek uçakların ilk bileşenlerinin Samlesbury tesislerinde üretime girdiğini ve teslimatların 2030’da başlayacağını duyurdu.

BAE Systems, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal raporunda Türkiye ile yürütülen Eurofighter Typhoon programındaki son duruma geniş yer ayırdı.

Şirket, İngiltere Hükümeti ile imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye’nin 20 adetlik filosu için gerekli eğitim, destek ekipmanı ve hizmet sözleşmelerinin tamamlandığını bildirdi.

İngiltere’nin Lancashire bölgesinde bulunan Samlesbury tesislerinde ve Eurofighter konsorsiyumuna üye ortak ülkelerde ilk bileşenlerin üretimine başlandığı kaydedildi. Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması planlanan uçakların ilk teslimatlarının 2030 yılı itibarıyla yapılması hedefleniyor.

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REKOR SİPARİŞ BİRİKİMİ FİNANSAL BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Türkiye projesinin de aralarında bulunduğu stratejik savunma yatırımları sayesinde BAE Systems, 2026’nın ilk yarısında satışlarını yüzde 9 artışla 15,8 milyar sterline çıkardı. Şirketin toplam sipariş birikimi ise 84 milyar sterlin ile rekor seviyeye ulaştı.

Yılın ilk yarısında elde edilen 16,4 milyar sterlinlik yeni sipariş hacminin ardından BAE Systems, 2026 yıl sonu satış büyüme beklentisini yüzde 8-10 aralığına yükseltti.

BAE Systems Genel Müdürü Charles Woodburn, küresel güvenlik ortamındaki dalgalanmaların hükümetleri savunma bütçelerini artırmaya yönelttiğini belirterek, "Müşterilerimizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılarken, insanlı ve insansız platformlardan oluşan geleceğin filolarını konuşlandırmalarına yardımcı olacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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EUROFİGHTER PLATFORMUNDA YENİ İHA SAVUNMA YETENEĞİ

Şirketin Lancashire’daki Warton tesislerinde yürütülen testlerde, Eurofighter Typhoon platformunun hava savunma yeteneklerine yeni bir boyut kazandırıldı. Nisan ayında gerçekleştirilen denemelerde, Typhoon uçağından fırlatılan APKWS hassas mühimmatı ile insansız hava araçlarına (İHA) karşı katmanlı hava savunmasında düşük maliyetli ve etkili bir önleme çözümü sunulduğu operasyonel testlerle kayıtlara geçti.

Raporda ayrıca İngiltere'nin yeni insansız İşbirlikçi Savaş Uçağı Brontanax ve İngiltere, Japonya ile İtalya ortaklığındaki Küresel Savaş Hava Programı’nın (GCAP) sonraki aşamaları için 5 milyar sterlinin üzerinde uluslararası sözleşme imzalandığı bilgisine yer verildi.

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