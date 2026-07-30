Mersin'de 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darbedildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan Belen yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

24 Temmuz'da Mersin'in Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'ta yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde otururken gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı.

Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen Belen'in kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı. Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görünce yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Belen, sonrasında Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Mersin'de feci görüntü! Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışıp darbetti

Dehşet anları ise evin önündeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, kasktan yola çıkarak adım adım çevredeki ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarını izledi. 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntü izleme ve saha çalışması sonucu motosikletle geldiği değerlendirilen şüphelinin yakın bir bölgede yaşayan A.Y. (47) olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Şüpheli 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir olay nedeniyle yaşlı adamı darbettiğini söylediği bildirildi.

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