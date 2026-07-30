Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artışla 99,8 değerine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı.

Buna göre haziranda 98,9 olan endeks, temmuzda yüzde 0,9 artışla 99,8 değerine yükseldi.

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 artarak 89,8'e yükseldi.

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Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,8 azalışla 101,2 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 112 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azalışla 111, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 83,5 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 96,4 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 97,2 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 98,9 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 99,8 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 Ekim 98 96,8 98,1 98 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4





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