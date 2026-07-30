Ahbap soruşturmasının fitilini ateşleyen isim olduğu öne sürülen iş adamı Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı. 4. dalga operasyonda gözaltına alınan Başaran, Haluk Levent'le yapılan 22 taşınmaz satışına ilişkin ayrıntıları anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 60 milyon dolarlık mal varlığının hileli yollarla ele geçirilmek istendiği iddiasıyla sürecin başında "müşteki" sıfatıyla yer alan ve tüm operasyonun fitilini ateşlediği iddia edilen iş adamı Hüseyin Başaran, son operasyonda gözaltına alınmıştı.

'GÜVENE DAYALI' SATIŞ

Hüseyin Başaran'ın İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade işlemi sona erdi.

Haluk Levent'i ihbar eden isimdi... Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı! 2,3 milyarlık satışın perde arkası

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Hüseyin Başaran'ın ifadesinde; Haluk Levent ile 2026 yılı Şubat ve Nisan ayları aralığında toplamda 22 adet taşınmaz satışı yaptıklarını, bu taşınmazların toplam bedelinin 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 TL tutarında olduğunu, tüm bu satışlara ait protokol ve senet kayıtlarının kendisinde mevcut olduğunu söylediği öğrenildi.

Satmış olduğu taşınmazlar karşılığında Haluk Levent ile aralarında oluşan güvene dayalı satışı vadeli yaptığını belirten Başaran'ın, bu vadeleri Haluk Levent'in yurt dışından alacağı fonlarla karşılayacağını ve bu fonları alacağı konusunda kendisine güven verdiğini söylediği öğrenildi.

Haluk Levent'i ihbar eden isimdi... Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı! 2,3 milyarlık satışın perde arkası

DEVİRDEN ŞÜPHELENİNCE HAREKETE GEÇMİŞ

Başaran'ın ifadesinde, Haluk Levent'in satılan tüm taşınmazların devirlerinin Yeliz Kaya isimli şahıs üzerine yapılmasını istediğini, çünkü yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu kaydettiği öğrenildi.

Başaran, 22 taşınmaz için çok küçük bir kısmının ödemesinin yapıldığını, sonrasında durumdan şüphelenmeye başladıklarını ve yapmış oldukları araştırmalar sonrasında Yeliz Kaya'nın 1-2 gün içerisinde bu taşınmazları Esin Önder Çağlayan isimli bir başka şahsa devrettiğini hatta bu devirlerin hemen ardından bankalardan yüksek tutarlı krediler çekmek suretiyle taşınmazlara ipotek koydurduklarını anlattı.

Haluk Levent'i ihbar eden isimdi... Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı! 2,3 milyarlık satışın perde arkası

"MAĞDURUM"

Bunun üzerine kendisinin ihtiyati tedbir kapsamında hukuk davası açtığını söylediği belirtilen Hüseyin Başaran'ın, şikayetçi olduğunu bu dava kapsamında satışı gerçekleşen taşınmazlara tedbir konulduğunu, taşınmazların rayiç bedelinin doğru ve geçerli olduğunu anlattığı, bankaların eksper sonuçlarında rayiç bedellerin her zaman düşük çıktığını ve bu durumun kendisi ile bir ilgisinin olmadığını ifade ettiği kaydedildi. Başaran'ın, taşınmaz devirleri kapsamında kendisinin de mağdur edildiğini beyan ettiği aktarıldı.

Öte yandan Holding CEO'su Başaran'ın, soruşturmanın ilk aşamasında "müşteki" olarak yer aldığı belirtilmişti.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yolsuzluk soruşturmasının merkezindeki Ahbap Derneği'nin mali yapısına yönelik son operasyonda gözaltına alınan Hüseyin Başaran da dahil 12 şüphelinin tamamının Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri sona erdi.

Zanlılar, sabah saatlerinde polis eşliğinde soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülecek.

Haluk Levent'i ihbar eden isimdi... Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı! 2,3 milyarlık satışın perde arkası

"EVLAT ACISINI KULLANDI" İDDİASI

Öte yandan Levent'in, 2018'de İran'da düşen Türk jetinde kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Başaran'ın yaşadığı acıdan faydalandığı öne sürülmüştü. Öğrenilen bilgiye göre Haluk Levent'in "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri" Ahbap derneği adına satın almak istedi.

Hüseyin Başaran kızını kaybetmenin acısıyla kimsesiz kız çocuklarını desteklemek istedi; ancak Levent'in 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığı öne sürüldü.

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