SEZER DOĞRU
Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Muğla'da merkez üssü Marmaris ilçesi olan son dakika bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak bildirdi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.
AFAD verilerine göre sarsıntı saat 00:00'da yaşandı.
Depremin yerin 6.47 kilometre derinliğinde meydana geldiğini ifade edildi.
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