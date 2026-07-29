Fenerbahçe'de karşılaşmanın başarılı isimleri Nathan Ake ve Mert Günok, Gornik Zabrze maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze takımını eleyerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Mert Günok, müsabakanın ardından konuştu.

"TAKIMI KOMPAKT TUTMALIYIZ"

Attıkları golden sonra kendi işlerini zorlaştırdıklarını söyleyen Nathan Ake, "Turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ana hedef buydu. Maça fena başlamadık, hızlıca bir gol bulduk. Golden sonra geri çekildik ve rakibi üstümüze çektik. Pozisyonlar verdik. Kendi kendimize maçı zorlaştırdık. İkinci yarı daha iyiydik. Pozisyonlara girip atamadık, atsak farklı olabilirdi. Saha içerisinde bazı şeyleri daha iyi yapabilirdik. Önde baskıyı iyi yapamadığımız zaman savunmacılara iş düşüyor, takımı kompakt tutmalıyız. Rakibimizin üzerine gelmesine izin vermemeliydik. Daha fazla vakit geçirdikçe bu konularda daha iyi olacağız." dedi.

"SKRINIAR HARİKA BİR OYUNCU"

Skriniar'ın kalitesine dikkat çeken Ake, "Skriniar ile aramızdaki iletişim çok iyi. Şu ana kadar iyi iş çıkardık. Zaman zaman konuştuk. Kendisini insan olarak da seviyorum. Üst seviye, zeki bir oyuncu, topla da iyi, harika futbolcu. Haftalar geçtikçe daha iyi bir ikili olacağız." diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUNU OYNAYAMADIK"

İstedikleri futbolu oynayamadıklarını ve geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu söyleyen Mert Günok, "Karşılaşma istediğimiz gibi gitmedi. Bunu açık yüreklilikle söylemek lazım. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İlk yarının son 20 dakikasında ve ikinci yarıda topu rakibe verdik. Çok basit kayıplar yaptık. Top bizdeyken yavaş oynadık. Düzeltmemiz gereken yerler var. Milli takımdan sonra 1 hafta ara verip kampa katıldık. Hepsinin ayrı yorgunluğu, mental zorlukları var. Önemli olan turu atlamaktı. Oyunu geliştirmemiz lazım. Bir sonraki maçta daha etkili oynamak istiyoruz. Yaşımız biraz oldu ama gençliğimden beri yan toplara hep çıkarım. Bugün onlar da yan toplarla gelecekti, biliyorduk, çalışmamızı yaptık. Çıkabildiğim her topa çıktım. Sadece yan top için değil genel olarak ben her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya göstermiyorum, sosyal medya kullanmıyorum, adıma konuşturmuyorum. Ben ne zaman görev verilirse elimden gelen her şeyi yapacağım. Fenerbahçe'ye güç vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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