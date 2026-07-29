Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal, Gornik Zabrze'yi eledikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. İlk yarıda istedikleri futbolu oynayamadıklarını ancak maçı koparabilecek pozisyonları da bulduklarını belirten Kartal, bu eşleşmeden ders çıkaracaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze rakibini eleyerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından konuştu.

"GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN NOKTALARI ÇALIŞACAĞIZ"

İlk devrede iyi oynamadıklarını ve Polonya ekibinin kendilerine zorluk çıkardığını kaydeden İsmail Kartal, "Maça gerçekten iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk, gol de yapabilirdik. Avrupa'da bu tip maçlar kolay değildir. Rakibimiz de iyi takım, taraftarlarıyla birlikte maçı iyi bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Turu geçmesini bildik. Dersler çıkarmalıyız. Geliştireceğimiz yönler üzerinde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Maçtan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Kartal, "Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık ders çıkaracağız. Hepsini gördük. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon var. Turu geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Bu tip maçları oynamak kolay değildir. Biz gelişmeye devam edeceğiz. Önümüze bakacağız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Gornik Zabrze

SEMEDO VE TALISCA'NIN DURUMU

Maçta sakatlık yaşayan Semedo ve Talisca'nun durumu hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur." dedi.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE GÜVENSİN, BİZE İNANSIN"

Taraftarın desteğine devam etmesi gerektiğini söyleyen Kartal, "Sonuçta bu akşam turu geçen taraf olduk. Daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bütün taraftarlarımız bize güvensin, bize inansın. Biz yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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