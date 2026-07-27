AHBAP soruşturmasının 4. dalga operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Şahısların arasında soruşturmayı başlatan şikayeti yaptığı iddia edilen iş adamı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu öğrenildi. Başaran ve Haluk Levent arasında 60 milyon dolar değerindeki gayrimenkul alım-satım iddiası ortaya atılmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda AHBAP Derneğine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında dernek başkanı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu.

HER ŞEY BAŞARAN'IN ŞİKAYETİYLE BAŞLAMIŞTI

Gelişmeler dikkatle takip edilirken tüm soruşturmanın, iş adamı Hüseyin Başaran'ın şikayetiyle başlatıldığı iddia edilmişti. Güncel değeri yaklaşık 60 milyon dolarlık malvarlığını Levent'in haksız ve hileli yollarla ele geçirmeye çalıştığını iddia eden Başaran, bu sabahki 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı.

Başaran'la birlikte 12 kişinin daha yakalandığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerle ilgili "konut ve konteyner alımlarına ilişkin işlemler" başlığındaki soruşturmanın, Ahbap Derneğinin 2023'te konut yapımı amacıyla anlaşma sağladığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı halde taahhüt edilen konutları tamamlamadığı değerlendirilen şirketlerin yetkilileri hakkında olduğu aktarıldı.

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Pegas Global AŞ'den ayrıca dernek adına konteyner satın alındığı belirtilen açıklamada, Ahbap Derneği satın alma müdürü Deniz Şimşek hakkında da söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın "Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlara ilişkin işlemler"e yönelik kısmında ise bazı şirketler ve kişiler tarafından şüpheli Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmazın devredildiği belirtildi.

Başaran Holding AŞ tarafından 22, Power İnşaat AŞ tarafından 10, Koçsu Yapı AŞ tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından da 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiğinin belirlendiği vurgulanan açıklamada, bununla ilgili Başaran Holding AŞ'nin sahibi Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şöyle sıralandı: "Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek"

Hüseyin Başaran

EVLAT ACISINI KULLANDI

Öte yandan Levent'in; 2018'de İran'da düşen Türk jetinde kızı Mina Başaran'ı kaybeden iş adamı Başaran'ın yaşadığı acıdan faydalandığı öne sürülmüştü. Öğrenilen bilgiye göre Haluk Levent'in "üniversitede okuyan kimsesiz kız çocuklarına yurt yaptırmak amacıyla Başaran grubunun elinde bulunan gayrimenkulleri" Ahbap derneği adına satın almak istedi.

Haluk Levent

Hüseyin Başaran kızını kaybetmenin acısıyla kimsesiz kız çocuklarını desteklemek istedi; ancak Levent'in 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı aldığı, ücretini ödemediği ve bu gayrimenkullerin söylenen amaçla kullanılmadığı ortaya çıktı.

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