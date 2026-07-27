Gaziantep'te sabah işe giden vatandaş, yol kenarına bırakılan çok sayıda at kafatası ve kemiği fark etti. Durumu yetkililere bildiren Abdullah Öztürk, o anları cep telefonu ile kaydetti. Öztürk “Bu etler nereye götürüldü, nerede satıldı? 7 adet kafatası vardı. Bunlar tek tırnaklı hayvanlara ait. Bu hayvanların eti insan tüketimine uygun değil” diye konuştu.

Gaziantep'te Bilek köyü mevkiinde işe giden vatandaş karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Aracıyla seyir halinde olan Abdullah Öztürk, köpeklerin bir şeyleri parçaladığını görünce ne olduğunu öğrenmek için aracından indi.

AT KAFASI VE KEMİKLER YOLA ATILMIŞ

Alana yaklaşan Öztürk, çok sayıda at kafatası ve kemiğiyle karşılaştı. Durumu anlamaya çalışan Öztürk, yetkili yerlere ihbarda bulundu. Öztürk, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yol ortasında 7 kafatası! Görenler korkudan bakamadı, kemiklerle birlikte atıp gitmişler

“İNSAN TÜKETİMİNE UYGUN DEĞİL”

Abdullah Öztürk, yaşananları şöyle anlattı:

Yol kenarında hayvanlara ait olduğunu düşündüğüm kemik parçalarını fark ettim. Aracımı durdurup kontrol ettiğimde ilk başta bunların büyükbaş hayvana ait olduğunu sandım. Ancak daha sonra at ve katıra ait kafatası ile kemikler olduğunu gördüm. Fotoğraf ve videolarını çektikten sonra ilgili kurumlara haber verdim. Bunlar tek tırnaklı hayvanlara ait. Bu hayvanların eti insan tüketimine uygun değildir. Bu kemikler burada kaldıkça kötü koku oluşacak ve çevreye zarar verecek.

Yol ortasında 7 kafatası! Görenler korkudan bakamadı, kemiklerle birlikte atıp gitmişler

“7 ADET KAFATASI VARDI”

Bu etlerin araştırılmasını istediğini dile getiren Öztürk “Bu etler nereye götürüldü, nerede satıldı, kimlere verildi, bunların araştırılmasını istiyorum. Sabah buraya geldiğimde 7 adet kafatası vardı. Daha sonra başıboş köpekler poşetleri parçalayıp kafatası ve kemikleri alıp götürmüş” dedi.

Yol ortasında 7 kafatası! Görenler korkudan bakamadı, kemiklerle birlikte atıp gitmişler

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