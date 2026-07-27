ICBC Turkey Bank, operasyonel verimliliği artırma hedefiyle Türkiye'de 5 şubesini kapatma, 3 şubesini ise diğer şubelerle birleştirme kararı aldığını KAP'a bildirdi.

Türkiye'de bireysel ve kurumsal müşterilere bankacılık hizmetleri sunan, mevduat, kredi, dış ticaret finansmanı ve yatırım ürünleri alanlarında faaliyet gösteren banka, Çin'in en büyük finans kuruluşlarından biri olan Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye'de ki bankaları için önemli bir karar aldı. Söz konusu banka, ICBC Turkey Bank A.Ş., KAP'a açıklamalarda bulundu.

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5 ŞUBE KAPANIYOR 3 ŞUBE BİRLEŞİYOR

Bankanın yaptığı açıklamaya göre dünya devi banka, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye'deki 5 şubesini kapatma kararı aldı. Ayrıca 3 şubesini de diğer şubeler bünyesinde birleştirdiğini açıkladı. Stratejik planlama kapsamında alınan bu kararla şube yapılanmasına gidildiği ifade edildi.

Bankanın açıklamasına göre yeniden yapılanmanın operasyonel verimliliği artırmaya yönelik olduğu belirtilirken, amacın şirket bünyesindeki kaynakların daha verimli kullanılması olduğu aktarıldı. Bu kararla birlikte şube ağının daha etkin yönetilmesi ve operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiyedeki 5 şubesini kapatıyor! Dünya devi bankadan önemli karar

1984 yılında Çin'de kurulan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor.

Hong Kong ve Şanghay borsalarında işlem gören banka, 48 ülke ve bölgede faaliyet gösterirken, Türkiye'deki faaliyetlerini ICBC Turkey Bank aracılığıyla sürdürüyor.

Türkiyedeki 5 şubesini kapatıyor! Dünya devi bankadan önemli karar

ŞİRKETİN KAP'A YAPTIĞI AÇIKLAMA

''Operasyonel verimliliğin artırılmasına yönelik stratejik planlama kapsamında; 5 şubemizin faaliyetlerine son verilmiş, 3 şubemiz ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmiştir.''

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