MTV ödeme ve 2026 MTV ikinci taksit son tarihine ilişkin araştırmalar temmuz ayının son günlerine girilirken hız kazandı. Sürenin dolmasına kısa süre kala ödeme kanalları, son tarih ve vergiye ilişkin merak edilenler yeniden gündeme geldi. Peki, MTV ödemeleri nereden, nasıl yapılır, kimler muaf?

2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda araç sahiplerinin ödemelerini süresi içinde tamamlaması gerekiyor. Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilen ödemelerde son tarih yaklaşırken, milyonlarca mükellef ödeme yöntemleri ve son ödeme gününü merak ediyor.

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi ile GİB Mobil uygulaması üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor. Araç sahipleri, Dijital Vergi Dairesi'nde şifre girmeden plaka, T.C. kimlik numarası ile tescil tarihi veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden biriyle ödeme ekranına ulaşabiliyor. Ödemeler; banka ve kredi kartı, banka hesabı veya anlaşmalı yabancı banka kartlarıyla yapılabiliyor.

Bunun yanında MTV ödemeleri vergi tahsiline yetkili bankaların şubeleri ve dijital kanalları, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Yetkililer, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşların yalnızca gib.gov.tr uzantılı resmi internet sitesi veya bankaların resmi internet adreslerini kullanmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

MTV ödemeleri nereden, nasıl yapılır? 2026 MTV ikinci taksit ödeme son tarih

MTV 2026 2. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte tahsil ediliyor. 2026 yılı ikinci taksit ödeme dönemi temmuz ayında başladı ve 31 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, taşıtın kayıtlı bulunduğu vergi dairesi tarafından her yıl ocak ayı başında otomatik olarak tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflere ayrıca tebligat gönderilmiyor ve vergi tahakkuk ettiği gün tebliğ edilmiş sayılıyor. Bu nedenle araç sahiplerinin ödeme sürelerini takip ederek ikinci taksitlerini son güne bırakmadan tamamlamaları önem taşıyor.

MTV ödemeleri nereden, nasıl yapılır? 2026 MTV ikinci taksit ödeme son tarih

KİMLER MTV'DEN MUAF?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamında, yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar, engellilerin kullanımına uygun özel tertibatlı taşıtlar ile kanunda belirtilen bazı kamu kurumları, Kızılay ve diplomatik temsilciliklere ait taşıtlar MTV'den istisna tutuluyor.

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