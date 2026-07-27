TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle elektrikli otomobilleri de yakından ilgilendiren ÖTV sisteminde önemli değişikliklere gidildi. Yeni uygulamayla binek otomobiller için 100 bin TL asgari maktu ÖTV getirildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na araçların teknik özelliklerine göre farklı vergi tutarları belirleme, oranları artırma veya düşürme konusunda geniş yetkiler verildi. Peki bu güncellemelerden hangi araçlar etkilenecek? İşte haberin detayları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen torba kanunla birlikte otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli vergi düzenlemeleri hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında elektrikli araçlar ilk kez asgari maktu ÖTV uygulaması kapsamına alınırken, binek otomobiller için uygulanacak taban ÖTV tutarı 100 bin TL olarak belirlendi.

Hesaplanan ÖTV 100 bin TL’nin altında kalırsa, araçtan en az 100 bin TL ÖTV tahsil edilecek.

Yeni ÖTV düzenlemesi Meclis’ten geçti! Hangi model araçlar etkilenecek?

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Bunun yanında 4 kW ve üzeri motor gücüne sahip L sınıfı elektrikli araçlar için de 30 bin TL asgari maktu ÖTV uygulanacak. Tarım traktörleri ile 4 kW'ın altındaki hafif elektrikli araçlar ise bu kapsamın dışında tutuldu. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranı kadar güncellenecek.

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FARKLI ÖZELLİKLERE FARKLI VERGİLER UYGULANABİLECEK

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de Cumhurbaşkanı'na verilen yeni yetkiler oldu. Buna göre Cumhurbaşkanı, kanunda belirlenen maktu ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek.

Yeni ÖTV düzenlemesi Meclis’ten geçti! Hangi model araçlar etkilenecek?

Ayrıca araçların çekiş sistemi, motor gücü, batarya kapasitesi, sürüş menzili, emisyon değeri, yolcu taşıma kapasitesi gibi teknik kriterler dikkate alınarak farklı vergi oranları belirlenebilecek.

HANGİ ARAÇLAR ETKİLENECEK?

TBMM’de kabul edilen bu düzenlemeden pazardaki hangi araçlar nasıl etkilenecek? Türkiye’de satılan L sınıfı mikro mobilite araçları olan Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi modellerin motor gücü 6 kW seviyesinde. Bu modeller 4 kW sırının üzerinde kaldıkları için 30 bin TL’lik taban ÖTV kapsamına giriyor.

Yeni ÖTV düzenlemesi Meclis’ten geçti! Hangi model araçlar etkilenecek?

Türkiye’de satılan giriş seviyesi otomobillerin fiyatları ve vergi oranlarına bakıldığında en uygunları bile yüzde 80’lik ÖTV dilimine giriyor. Bu oranlar 100 bin TL’lik taban limitin oldukça üzerinde olduğu için Dacia Logan, Renault Clio, Citroen e-C3 gibi modellerin fiyatlarını etkilemeyecek.

İlerleyen dönemlerde farklı özelliklere göre uygulanabilecek farklı vergi oranları, yerli teşviki amacıyla ithal araçlara uygulanabilir.

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