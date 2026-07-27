AHBAP Derneği soruşturması genişliyor. Soruşturma kapsamında ünlü isimler Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ifadeye çağrıldı. Son olarak ifade veren ünlü isim oyuncu Hazal Kaya olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında yeni isimler ifadeye çağrıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin'in ifadeye çağrılacakları öğrenildi.

Soruşturmada daha önce de gazeteciler Fatih Altaylı, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ile oyuncu Hazal Kaya'nın da aralarında olduğu 6 kişi ifadeye çağrılmıştı.

"PARLATMA ÇABASI GÖSTERMEDİM"

Özlem Gürses ifadesinde şunları söylemişti:

Ben herhangi bir kurumu parlatma çabası göstermedim. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum. Eğer deprem sürecinde örgütsel yapı kuruldu ise ve yardım etmeyenlere linç furyası başlatıldı ise ben bunun farkında değildim. Yine Ahbap ve Babala’nın tabiri caiz ise rakibi kurumundaki sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapanlar karalanıyor ise bunu da fark etmedim.

Özlem Gürses

"120 BİN TL BAĞIŞ YAPTIM"

Hazal Kaya şunları söylemişti:

AHBAP’a şahsen 120.000 TL bağış ben de yaptım. Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum. Güvenimizin bu şekilde zedelenmesi nedeniyle çok üzgünüm. Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Benim de aralarında bulunduğum binlerce insanın iyi duygularını suistimal ederek yaptığımız bağışları bahis ve kumarda harcaması alçakça bir harekettir.

Hazal Kaya

"PARA TOPLANMASINA YARDIMCI OLMADIM"

Ruşen Çakır ifadesinde şunları söylemişti:

Soruşturma içeriğinde bulunan haber doğrudur bana aittir. Ben yapmıştım. Bu yapmış olduğum haber tamamen o dönem depremin oluşturduğu üzüntü sebebiyle ve deprem bölgesinde bulunan yine meslektaşlarımızın bizlere yansıtmış olduğu durumlarla ilgili olarak Ahbap Derneğinin depremzedelere ciddi yardımlarda bulunduğunu söylemeleri sebebiyle bu şekilde haberini yaptım. Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadım.

Ruşen Çakır

4'ÜNCÜ DALGA OPERASYON

Öte yandan şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne gelen bağışları amacı dışında kullandığı iddiasına ilişkin soruşturmadaki son gelişmeleri açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4'üncü dalga bir operasyon yapıldığını duyurdu.

Gürlek "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4’üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir" dedi.

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