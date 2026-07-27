Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kamplarında gözler ikinci etap başvuru sonuçlarına çevrildi. İlk 5 kamp dönemine ilişkin sonuçların haziran ayında açıklanmasının ardından, kalan dönemlere başvuru yapan binlerce genç sonuç tarihini araştırmaya başladı. Peki, GSB gençlik kamp başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Gençlik Kampları için 2026 yılı başvuru süreci tamamlandı. İlk beş kamp dönemine ait sonuçların açıklanmasının ardından, kalan kamp dönemleri için başvuru yapan adaylar ikinci etap sonuçlarının ilan edileceği tarihi beklemeye başladı.

GSB 2. ETAP GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık tarafından yayımlanan 2026 Yaz Gençlik Kampları başvuru takvimine göre, kalan kamp dönemlerine ilişkin başvuru sonuçları en geç 28 Temmuz 2026 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

GSB 2. etap gençlik kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekmektedir.

Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, başvuru formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri zorunludur.

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