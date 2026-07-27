Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki Kabalı Köyü'nde 2009 yılında hayata geçirilen meyvecilik projesi, göç veren bir yerleşimi örnek üretim merkezine dönüştürdü. Yaklaşık 10 bin dönümlük atıl arazinin üretime kazandırılmasıyla köyde işsizlik tamamen bitti, kadınlar ve gençler için geniş istihdam sağlandı. Artık köyün, büyükşehirlere göç vermediği ve köydeki gençlerin kolaylıkla evlenip evini kurduğu belirtildi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı Köyü'nde 2009 yılında hayata geçirilen Kabalı Meyvecilik Projesi, köyün refah seviyesini değiştirdi.

Kuru tarımla geçimini sağlamaya çalışan köy halkı, meyvecilik yatırımıyla birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda yeni bir döneme girdi. Bir zamanlar göç veren köyde bugün işsizlik sorunu büyük ölçüde ortadan kalkarken, gençler kendi köylerinde çalışıp geleceklerini kurabiliyor.

Göç veren köy, örnek projeyle üretim üssü oldu! İşsizlik bitti, refah seviyesi yükseldi

"KAYMAKAMIMIZ ÖNDERLİK ETTİ"

Projenin kurucularından, Kabalı Köyü eski muhtarı Hüseyin Ünal, projenin başlangıç sürecini şu sözlerle anlattı:

"Projeye 2009'da başladık, Kabalı Meyvecilik Projesi'ne. İlçemize bir kaymakam geldi. Kaymakam Bey toplantı yaptı. İsmail Şanlı kaymakamımız. 'Ne yaparsınız?' dediğinde, 'Kuru tarım yapıyoruz, arpa, buğday ekiyoruz' dedik. Dedi ki, 'Bu tür şeylerin size bir getirisi oluyor mu?' 'Hayır' dedim. 'Her sene bir tane inek, dana satıyoruz, onunla mazot paramızı karşılıyoruz.' Onun için ne doyuruyordu ne de açlığı öldürüyordu. Yine de atadan gördüğümüz işi yapıyorduk. Kaymakam Bey, 'O zaman bir proje yapalım. Arazileri toplulaştıralım. Bir araya gelirseniz küçük ölçekli üretim zarar etmez' dedi. Ben de 'Bunu ben yaparım' dedim. 35 muhtarın olduğu toplantıda söz aldım. Köyüme geldim, köylülerimi topladım."

GÖÇ VEREN KÖY, ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GELDİ

Ünal, o dönem yaklaşık 1200-1300 nüfuslu olan Kabalı Köyü'nün sürekli göç verdiğini belirterek, köylüleri projeye ikna etmek için yoğun çaba harcadıklarını söyledi ve "O zaman köyümüz büyük bir köydü ama hep göç veriyorduk. İstanbul'a, Ankara'ya insanlar gidiyordu. Ben de köylüme, 'Neden gidelim, toprağımız var' dedim. Göç olduğu için tarlaların çoğu boş duruyordu. Yaklaşık yüzde 70 oranında muvafakat aldım. Sonra diğerleri de projeye dahil oldu." dedi.

Göç veren köy, örnek projeyle üretim üssü oldu! İşsizlik bitti, refah seviyesi yükseldi

10 BİN DÖNÜMDE ÜRETİM BAŞLADI

Projenin uygulanma sürecinin kolay olmadığını dile getiren Ünal, ilk etapta 5 bin 640 dönüm arazinin üretime kazandırıldığını ifade etti. Ünal, "Kaymakam Bey'in desteğiyle bir aile şirketi kurduk. Daha sonra uzun yıllar kooperatif başkanlığı yaptım. Köyümüzün toplam arazisi 10 bin 540 dönüm. Projeyi iki etaba böldük. İlk etapta 5 bin 640 dönümü faaliyete geçirdik. Kâğıt üzerinde kolay görünüyordu ama uygulamada çok zorlandık. İhaleler yapıldı, çalışmalar başladı." ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİK BİTTİ, REFAH SEVİYESİ YÜKSELDİ"

Projenin köydeki ekonomik ve sosyal yapıyı değiştirdiğini vurgulayan Ünal, gençlerin artık köylerinde çalışabildiğini söyledi ve "İnsanların refah seviyesi yükseldi. Kabalı Köyü'nde işsizlik sorunu çözüldü. Bugün 15 yaşından büyük gençlerimiz hasat döneminde gelip çalışıyor. Öğrencilerimiz okullar tatil olunca burada çalışıyor. Kızlarımız kendi çeyizlerini alıyor, gençlerimiz evlenebiliyor. Burada çalışırken birbirlerini tanıyorlar. Köyümüzde sosyal hayat da canlandı." cümlelerini kullandı.

Göç veren köy, örnek projeyle üretim üssü oldu! İşsizlik bitti, refah seviyesi yükseldi

"2010'DAN BERİ KÖYÜMDE BOŞANMA DİLEKÇESİ VERİLDİĞİNİ PEK GÖRMEDİM"

Köyde ekonomik gelişmeyle birlikte sosyal huzurun da arttığını belirten Ünal, projenin tüm köylere örnek olmasını istedi ve şu cümleleri ekledi:

"Köyümüzün işsizlik sorununu çözdük. Varlık barıştırır, yokluk dövüştürür. Ben 2010'dan beri köyümde boşanma dilekçesi verildiğini pek görmedim. Herkesin işi var. Kavga yok, gürültü yok. Sabah çocuklarını okula gönderen kadın, erkek herkes işe geliyor. Çok güzel bir şey. Her köyde olmasını istiyorum. Dönemin siyasetçilerine, valilerimize ve kaymakamlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu bölgede herkesin köyünde böyle projeler olsun."

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