NECMİ ÇİÇEKÇİ
Arsa yatırımcısı Anadolu'ya yöneldi: İstanbul hem pahalı hem yer kalmadı!
İstanbul'da artan arsa fiyatları yatırımcıyı çevre illere yöneltti. Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale'de talep yükselirken, ulaşım projeleri ve deprem sonrası güvenli bölge arayışı bu illerde fiyat artışını hızlandırıyor.
Özetle DinleArsa yatırımcısı Anadolu'ya yöneldi: İstanbul hem ...
Kaydet
Emlak az önce
İstanbul'daki arsa fiyatlarındaki artış yatırımcıları Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale gibi çevre illere yöneltti.
- Yatırımcılar bu illerde daha düşük maliyetle daha büyük parseller satın alabiliyor.
- Çevre illere ilgiyi artıran nedenler arasında ulaşım projeleri, sanayi yatırımları ve deprem sonrası güvenli bölge arayışı bulunuyor.
- Özellikle otoyol bağlantılarına yakın bölgelerdeki arsa fiyatları yükseliyor.
- Yatırımcılar bu bölgelerde uzun vadeli değer artışına odaklanıyor.
0:00 0:00
1x
İstanbul’da yükselen arsa fiyatları yatırımcıları çevre illere yöneltti. Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale’de arsa talebi artarken, yatırımcılar daha düşük maliyetle daha büyük parseller satın alabiliyor.
Uzmanlar, ulaşım projeleri, sanayi yatırımları ve deprem sonrası güvenli bölge arayışının bu illere ilgiyi artırdığını belirtiyor.
Özellikle otoyol bağlantılarına yakın bölgelerde fiyatlar yükselirken, yatırımcıların uzun vadeli değer artışına odaklandığı ifade ediliyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR