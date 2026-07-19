İstanbul'da artan arsa fiyatları yatırımcıyı çevre illere yöneltti. Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale'de talep yükselirken, ulaşım projeleri ve deprem sonrası güvenli bölge arayışı bu illerde fiyat artışını hızlandırıyor.

İstanbul’da yükselen arsa fiyatları yatırımcıları çevre illere yöneltti. Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale’de arsa talebi artarken, yatırımcılar daha düşük maliyetle daha büyük parseller satın alabiliyor.

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Uzmanlar, ulaşım projeleri, sanayi yatırımları ve deprem sonrası güvenli bölge arayışının bu illere ilgiyi artırdığını belirtiyor.

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Özellikle otoyol bağlantılarına yakın bölgelerde fiyatlar yükselirken, yatırımcıların uzun vadeli değer artışına odaklandığı ifade ediliyor.

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