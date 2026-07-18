İhlas Haber Ajansı
Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte süs havuzları bile doldu
Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle çocuklar kentteki süs havuzlarında serinledi.
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Yaşam az önce
Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle çocuklar, serinlemek ve eğlenmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi.
- Çocuklar tehlikeli olmasına rağmen suya atladı.
- Havuzdan çıkan çocuklar beton zeminde güneşlendi.
- Aileler ayaklarını suya sokarak serinlemeye çalıştı.
Diyarbakır'da sıcaklığın 40 dereceyi aşmasını fırsat bilen çocuklar, merkez Sur ilçesinde hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi.
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Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi. Çocuklarına eşlik eden ailelerin ise ayaklarını buz gibi suya koyup serinlemeye çalıştığı görüldü.
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