Diyarbakır'da 40 dereceyi aşan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle çocuklar kentteki süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır'da sıcaklığın 40 dereceyi aşmasını fırsat bilen çocuklar, merkez Sur ilçesinde hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuza girdi.

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Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte süs havuzları bile doldu

Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi. Çocuklarına eşlik eden ailelerin ise ayaklarını buz gibi suya koyup serinlemeye çalıştığı görüldü.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı kentte süs havuzları bile doldu

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