Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Fred'i kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro'dan transfer sürecine ilişkin resmi açıklama geldi. Brezilya ekibi, deneyimli futbolcu için gözlerin sarı-lacivertli kulübün vereceği kararda olduğunu duyurdu.

Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro, Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Fred'i transfer etme hedefinden vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertli kulübün geçen yaz da gündemine gelen Brezilyalı futbolcu için bu kez kulüp cephesinden resmi açıklama geldi.

Fred

ATLETICO MINEIRO'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel, Fred transferine ilişkin yaptığı açıklamada, sürecin büyük ölçüde Fenerbahçe'nin vereceği karara bağlı olduğunu söyledi.

Pedro Daniel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fred ile bazı görüşmeler yaptığımız biliniyor ancak bu daha çok sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'nin vereceği bir karar, bizim değil. Bu, çok iyi bir transfer fırsatı. Türkiye'de yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik olduğunu gördük. Dolayısıyla orada bazı gelişmeler olabilir ancak bu kararın netleşmesini beklememiz gerekiyor."

Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel

İSMAİL KARTAL'IN GELİŞİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimler arasında gösterilen Fred'in geleceği, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın gelmesiyle farklı bir yön kazandı.

Kartal'ın, önceki görev döneminde birlikte çalıştığı Brezilyalı futbolcunun tecrübesinden yeni sezonda da faydalanmak istediği öğrenildi. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetimin, uygun bir teklif gelmediği sürece Fred'i takımda tutma eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ SON YILINDA

2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 125 resmi karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli yıldız bu süreçte 12 gol kaydederken, 21 asist üreterek takımına önemli katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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