Galatasaray Çağdaş Faktoring, basketbola Beşiktaş altyapısında başlayan ve 3 yıl forma giydiği Fenerbahçe'den geçtiğimiz günlerde ayrılan 29 yaşındaki oyun kurucu Sevgi Uzun'u transfer ettiğini duyurdu.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, A Milli Takım'ın değişmez isimlerinden olan Sevgi Uzun'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe Opet'ten ayrılan deneyimli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Resmi açıklamada, "Sevgi Uzun’a, yeni sezonda parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, 'ailemize hoş geldin' diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den 18 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Sevgi Uzun’a kulübümüze verdiği emekler ve katkıları için teşekkür ediyoruz" denilmişti.

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SEVGİ UZUN KİMDİR?

25 Kasım 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Sevgi Uzun, profesyonel basketbol kariyerine 2013 yılında Beşiktaş formasıyla adım attı. Siyah-beyazlı ekipte geçirdiği yılların ardından 2018-2019 sezonunda Çukurova Basketbol’a transfer oldu ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin öne çıkan oyun kurucularından biri olarak kendini göstermeye başladı.

Yetenekli oyuncu, 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe forması giydikten sonra 2021-2022 sezonunda Ormanspor ve 2022-2023 sezonunda BOTAŞ formalarını terletti. BOTAŞ formasıyla kariyer istatistiklerini en üst seviyeye çeken Sevgi Uzun, 2023 yılında yeniden Fenerbahçe’ye döndü. Sevgi, geçtiğimiz sezonu ligde 10.2 sayı, 2.1 ribaund, 4.4 asist, 1.1 top çalma, 11.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla noktaladı. Uzun, 2025-2026 sezonunda Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

Sevgi Uzun, Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de forma giyen ikinci Türk basketbolcu oldu.

Avrupa’da ve Türkiye’de kazandığı kupaların ardından 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings ile sözleşme imzalayan elit oyun kurucu, WNBA’de forma giyen az sayıdaki Türk basketbolcudan biri olarak tarihe geçti. WNBA kariyerini ilerleyen dönemde Phoenix Mercury ve Chicago Sky formalarıyla da sürdüren başarılı isim, 2025 sezonunda 25 normal sezon maçında parkede yer aldı.

Kulüp kariyerinin yanı sıra A Kadın Milli Basketbol Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden olan Sevgi Uzun, alt yaş kategorilerinden itibaren hizmet ettiği Ay-yıldızlı formayla 2021, 2023 ve 2025 yıllarında Avrupa Şampiyonları’nda yer aldı.

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