Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe Beko, son olarak Barcelona forması giyen ABD’li oyuncu Will Clyburn ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ABD'li basketbolcu Will Clyburn’ü kadrosuna kattı.

Will Clyburn, Anadolu Efes formasıyla

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak FC Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn (2.01 cm - 1990) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Will Clyburn’e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

CLYBURN'ÜN KARİYERİ

Türkiye’de ilk olarak Darüşşafaka forması giyen 36 yaşındaki basketbolcu, 5 sezon boyunca mücadele ettiği Rusya ekibi CSKA Moskova’dan ayrılarak Anadolu Efes’e transfer oldu. ABD’li oyuncu, burada şampiyonluk yaşadıktan sonra İtalya takımı Virtus Bologna’ya gitti. Geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçiren Clyburn, EuroLeague’de 13.8 sayı, 5.2 ribaund ve 1.7 asist istatistikleri yakaladı.

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