Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli pivot, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında sarı-lacivertli formayla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki pivot Sertaç Şanlı’yı kadrosuna kattı.

Sertaç Şanlı

"ADINI SARI MİRASIMIZA YAZDIRDI"

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı başarıyla terleten, ikinci EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere bu dönemde kazandığımız başarılarda pay sahibi olan milli pivot Sertaç Şanlı ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan, kazandığı başarılarla adını Sarı Mirasımıza yazdıran Sertaç Şanlı’ya ‘Ailemize yeniden hoş geldin!’ diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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