Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu imzayı attı: Yeni adresi TFF 1'inci Lig oldu
Fenerbahçe ile Mart 2022'de amatör sözleşme imzalayan, Şubat 2023'te ise 3.5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Jin-ho Jo'nun yeni adresi belli oldu. Bonservisi Konyaspor'da olan 23 yaşındaki Güney Koreli orta saha oyuncusu, TFF 1'inci Lig'in yeni takımına kiralık gitti.
Özetle DinleFenerbahçe'nin eski oyuncusu imzayı attı: Yeni adr...
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Fenerbahçe'nin 2022 yılında kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon Konyaspor'da kiralık geçiren Jin-ho Jo, yeni takımı Batman Petrol Spor'a transfer oldu.
- Jin-ho Jo, 2026-2027 sezonu öncesi TFF 1'inci Lig'in yeni takımlarından Batman Petrol Spor ile anlaştı.
- Jin-ho Jo, daha önce Novi Pazar ve Radnicki Nis kulüplerinde de kiralık olarak forma giymişti.
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Fenerbahçe'nin 2022 yılında geleceğe yatırım olarak kadruna kattığı, Novi Pazar ve Radnicki Nis'in ardından geçtiğimiz sezon Konyaspor'da transfer olan Jin-ho Jo'nun yeni takımı açıklandı.
23 yaşındaki Güney Koreli orta saha oyuncusu, 2026-2027 sezonu öncesi Trendyol 1'inci Lig'in yeni takımlarından Batman Petrol Spor'a imza attı.
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jin-ho Jo'nun geçici transferi konusunda Batman Petrolspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Jin-ho'ya Batman Petrolspor Kulübü'nde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
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