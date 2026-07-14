Fenerbahçe ile Mart 2022'de amatör sözleşme imzalayan, Şubat 2023'te ise 3.5 yıllık profesyonel sözleşmeye imza atan Jin-ho Jo'nun yeni adresi belli oldu. Bonservisi Konyaspor'da olan 23 yaşındaki Güney Koreli orta saha oyuncusu, TFF 1'inci Lig'in yeni takımına kiralık gitti.

Fenerbahçe'nin 2022 yılında geleceğe yatırım olarak kadruna kattığı, Novi Pazar ve Radnicki Nis'in ardından geçtiğimiz sezon Konyaspor'da transfer olan Jin-ho Jo'nun yeni takımı açıklandı.

23 yaşındaki Güney Koreli orta saha oyuncusu, 2026-2027 sezonu öncesi Trendyol 1'inci Lig'in yeni takımlarından Batman Petrol Spor'a imza attı.

Jin-ho Jo, Konyaspor'da 25 maçta 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jin-ho Jo'nun geçici transferi konusunda Batman Petrolspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Jin-ho'ya Batman Petrolspor Kulübü'nde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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