Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Aké, sarı-lacivertli kulübe geliş sürecinde eski takım arkadaşı Ederson'un sözlerinin etkili olduğunu açıkladı. Hollandalı stoper, "Ederson bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nathan Aké, sarı-lacivertli kulüpteki ilk günlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avusturya kampında kulüp televizyonuna konuşan Hollandalı savunma oyuncusu, transfer sürecinin çok hızlı ilerlediğini belirtirken, eski takım arkadaşı Ederson'un sözlerinin kararında önemli rol oynadığını ifade etti.

Manchester City'den transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşları ve teknik heyetin kendisini sıcak bir şekilde karşıladığını dile getirirken, hem Şampiyonlar Ligi hedefi hem de taraftarlarla buluşacağı ilk maç için büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Nathan Ake

"EDERSON, BURANIN HARİKA BİR KULÜP OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Transfer sürecinin beklediğinden çok daha hızlı geliştiğini ifade eden Nathan Aké, eski takım arkadaşı Ederson'la yaptığı görüşmeyi anlattı.

"Transfer süreci çok çabuk gelişti. Buradan gelen teklif çok ilgimi çekti. Ederson ile hemen konuştum ve bana buranın harika bir kulüp olduğunu söyledi. Aynı zamanda stadımızda çok iyi atmosfer olduğundan ve taraftarlarımızın harika olduğundan bahsetti. Bunu duymak beni heyecanlandırdı. Sonrasında Manchester City ile olan transfer süreçlerini hızlı bir şekilde tamamladık. Buraya gelmek benim için kolay bir karar oldu."

Nathan Ake

"İLK GÜNLERİM ÇOK İYİ GEÇİYOR"

Fenerbahçe'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, teknik direktörle de ilk görüşmesini gerçekleştirdiğini belirtti.

"Mutlu ve çok heyecanlıyım. İlk günlerim gayet iyi geçiyor. Burada herkes tarafından çok iyi karşılandım. Ailemi sordular ve İstanbul'daki yaşamdan bahsettiler. Hocamızla da bir konuşma gerçekleştirdim. O da bana mevcut durumumu sorup planlarından bahsetti. Zaten ilerleyen zamanlarda daha da fazlasını konuşacağız. Umarım hep birlikte iyi bir sezon geçiririz ve bunun için sabırsızlanıyorum."

Nathan Ake

"BİRKAÇ İDMAN SONRA TAMAMEN HAZIR OLURUM"

Yeni sezon öncesi fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Hollandalı stoper, kısa süre içinde tam hazır hale geleceğini söyledi.

"Son maçım sonrası 8 gün iznim oldu. O süreçte de rahatlamaya çalıştım. Uzun geçen sezonlardan sonra özellikle kafa olarak rahatlamanız gerekiyor. Birkaç idman sonra fiziksel olarak iyi duruma geleceğimi düşünüyorum. Hazır olmamın çok vakit alacağını düşünmüyorum çünkü son maçımın üzerinden uzun bir süre geçmedi. Birkaç gün içinde ben de tamamen hazır olurum."

Nathan Ake

"SAVUNMA HATTINDA İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ"

Saha içindeki oyun anlayışını da anlatan Aké, savunmada iletişim ve oyun okuma becerisinin belirleyici olduğunu vurguladı.

"Benim için kendim hakkında konuşmak zor ama her zaman konsantrasyonu yüksek bir savunma oyuncusuyum. İlk işim savunma yapmak ve savunma hattı organizasyonuna yardım etmek. Topla oyunda da akıllı olmaya çalışıyorum. Defansif olarak yapmaya çalıştığım en önemli şey oyunu okumak. Ne zaman hamle yapıp ne zaman yapmamam gerektiğini öngörebilmek benim güçlü yanlarım.

Savunma hattında iletişim çok önemli. Savunmada saha içerisinde çok iyi ilişkinizin olması gerekiyor. Bu bütün oyuncular için geçerli ama özellikle savunma hattı için çok önemli. Ne kadar çok birlikte oynarsanız, ne kadar çok birbirinizi tanırsanız o kadar iletişiminiz iyi oluyor. Bazen saha içerisinde iletişim kuracak vakit olmuyor. Yanınızdaki oyuncunun nasıl oynadığını bilirseniz ona göre reaksiyon verirsiniz. Takım arkadaşlarınızı saha içerisinde ne kadar çok tanırsanız işler sizin için o kadar kolaylaşır. Bu iletişim oynadıkça, zamanla artacak."

Nathan Ake

"İLK MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Takım arkadaşlarının kendisini Kadıköy atmosferine hazırladığını söyleyen tecrübeli futbolcu, taraftarlardan gelen mesajların kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

"Bütün takım arkadaşlarım stadımızın doluluğundan ve taraftarlarımızın ne kadar ateşli olduğundan bahsediyorlar. Ben de sosyal medyada bazı klipler gördüm. Çok heyecanlıyım. Bunu canlı olarak tecrübe etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Sosyal medyadan özellikle transferim sonrası çok fazla 'Hoş geldin' mesajı aldım. Bu mesajları görmek beni evimde hissettirdi. O yüzden bunun için çok teşekkür ediyorum."

Nathan Ake

"İLK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAK"

Fenerbahçe'nin hedeflerinin farkında olduğunu belirten Nathan Aké, öncelikli amaçlarının UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak olduğunu belirterek, "Takımımızın uzun yıllardır şampiyon olmadığını biliyorum ve aynı zamanda uzun zamandır Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. İlk amacımız öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında dört kulvarda yarışacağız ve Fenerbahçe yer aldığı bütün kulvarlarda kazanmak için savaşır. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Maç maç bakacağız. Öncelikle hedefimiz eleme maçları. Sonrasında da lige iyi başlangıç yapıp devamını bu şekilde getiririz. Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Arkamızda olmaya devam etsinler. Her zaman elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Umuyorum ki hep birlikte güzel bir sezon geçireceğiz ve bunun için mücadele edeceğiz." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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