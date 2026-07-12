Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için Avrupa'dan 3 sürpriz talip
Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali gündemde olan Dominik Livakovic'e Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino talip oldu. Sarı-lacivertli yönetimin Hırvat ekibinin teklifini yetersiz bulduğu, transfer sürecinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesinin beklendiği öne sürüldü.
- Dominik Livakovic'e Dinamo Zagreb, Crystal Palace ve Torino kulüpleri ilgi gösteriyor.
- Oyuncunun eski kulübü Dinamo Zagreb, 3 milyon euro garanti ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu.
- Fenerbahçe yönetimi, Dinamo Zagreb'in teklifini bonservis beklentisinin altında buldu.
- Crystal Palace ve Torino da Livakovic'in durumunu yakından takip ediyor.
- Transfer sürecini Livakovic'in menajeri Andy Bara yürütüyor.
Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic'e Avrupa'dan üç kulübün talip olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli ekipte ayrılık ihtimali gündemde olan Hırvat kaleci için transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.
HIRVAT KALECİYE AVRUPA'DAN ÜÇ TALİP
Sözcü'de yer alan habere göre Dominik Livakovic'e Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'in yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ve İtalya Serie A takımlarından Torino ilgi gösteriyor. Oyuncunun transfer sürecini menajeri Andy Bara'nın yürüttüğü ifade edildi.
DİNAMO ZAGREB GERİ DÖNÜŞ İSTİYOR
Haberde, Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmeye sıcak baktığı belirtilirken, Hırvat ekibinin Fenerbahçe'ye 3 milyon euro garanti ve 1 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu aktarıldı.
Sarı-lacivertli yönetimin ise Dinamo Zagreb'in teklifini bonservis beklentisinin altında bulduğu ve bu nedenle transfere onay vermediği öne sürüldü. Crystal Palace ile Torino'nun da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.