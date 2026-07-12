Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" dediği iddiasıyla gözaltına alınan 2 CHP'li meclis üyesi hakkında mahkeme kararını verdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye meclisinde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

15 Temmuz'a "tiyatro" dediği iddia edilen 2 CHP'li hakkında karar! Mahkeme adli kontrol verdi

ADLİ KONTROL KARARI

Savcılık ifadesinin ardından "adli kontrol" talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen Aktaş ve Özkan hakkında adli kontrol kararı verildi.

15 Temmuz'a "tiyatro" dediği iddia edilen 2 CHP'li hakkında karar! Mahkeme adli kontrol verdi

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

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