15 Temmuz'a "tiyatro" dediği iddia edilen 2 CHP'li hakkında karar! Mahkeme adli kontrol verdi
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" dediği iddiasıyla gözaltına alınan 2 CHP'li meclis üyesi hakkında mahkeme kararını verdi.
- Bahçelievler Belediye Meclisi'nde Nazife Aktaş ve Gencay Özkan'ın 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı öne sürüldü.
- Bu iddialar üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
- Gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
- Aktaş ve Özkan hakkında sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye meclisinde 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
ADLİ KONTROL KARARI
Savcılık ifadesinin ardından "adli kontrol" talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen Aktaş ve Özkan hakkında adli kontrol kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, 15 Temmuz şehitlerine ve darbe girişimine yönelik "tiyatro" ifadesi kullandığı iddia edilen CHP'li Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş ve Meclis Üyesi Gencay Özkan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.