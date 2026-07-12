2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı forması giyen Antoine Semenyo, takımının turnuvaya veda etmesinin ardından tatil için Bodrum'u seçti. Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcu, 8 arkadaşıyla birlikte ilçede bir gece geçirdi. Ünlü futbolcunun gecenin sonunda ödediği hesap ise dudak uçuklattı.

Gana Milli Takımı, 4 Temmuz'da Kolombiya karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası'ndan elenirken, Semenyo turnuva sonrası soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü futbolcu, arkadaşları arasında yer alan Alexander Iwobi ve Lamare Bogarde ile birlikte eğlence mekanında vakit geçirdi.

DAVUL ÇALIP DANS ETTİ

İşletmeci Mehmet Uğur Deveci ile bir araya gelen Semenyo, gece boyunca müzik eşliğinde eğlendi. Davul çalıp dans eden futbolcunun neşeli anları dikkat çekerken, mekandaki görüntüler de ilgi gördü.

Dünya Kupası sonrası Bodrum çıkarması! Ganalı futbolcu ödediği hesapla gündem oldu

ÖDEDİĞİ HESAP DUDAK UÇUKLATTI

Gecenin sonunda ödenen hesap ise en çok konuşulan detay oldu. İddiaya göre Antoine Semenyo, Bodrum'daki eğlence gecesi için 600 bin liralık hesap ödedi. Ünlü futbolcunun ödediği hesap dudak uçuklatırken sosyal medyada gündem oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası