Beşiktaş, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Mert Kömür için bir kez daha devreye girdi. Siyah-beyazlıların Augsburg'a resmi teklifini ilettiği, 20 yaşındaki futbolcunun ise transfer fikrine olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Bundesliga ekibi Augsburg'da forma giyen Mert Kömür için girişimlerini hızlandırdı.

Ara transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelen 20 yaşındaki futbolcu için bu kez resmi temasların kurulduğu belirtildi.

Mert Kömür

İKİ KULÜP ARASINDA PAZARLIK SÜRÜYOR

Sözcü'nün haberine göre, Alman temsilcisi Augsburg'un Mert Kömür'ün bonservisi için 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise ilk etapta 8 milyon euroluk teklifini Alman kulübüne iletti. Taraflar arasındaki bonservis pazarlıklarının devam ettiği ifade edildi.

Mert Kömür

MERT KÖMÜR'DEN OLUMLU CEVAP

Transfer görüşmeleri sürerken Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in genç oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre Mert Kömür'ün, siyah-beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı ve görüşmede "Gelirim" mesajını verdiği öğrenildi.

20 yaşındaki on numara, 2025-2026 sezonunda Augsburg formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 4 asistlik katkı sağlayarak sezonu tamamladı.

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